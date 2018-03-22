İki bakan AB zirvesi hazırlıkları için buluştu!

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik'in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Bulgaristan'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi öncesi hazırlık toplantısı yapıldı.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde 26 Mart'ta toplanacak Türkiye-AB Zirvesi öncesinde AB Bakanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çelik ve Çavuşoğlu'na ilaveten her iki bakanlığın müsteşar, müsteşar yardımcısı ve ilgili birimlerin üst düzey bürokratları katıldı.

Toplantıda, zirvede ele alınacak konular ve izlenecek yol haritası gündeme geldi.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye-AB Zirvesi, Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in liderliğinde gerçekleşecek.

Zirvede Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konular ile Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER