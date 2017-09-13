İki başdanışmanı ayrıştıran dolar kuru

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Cemil Ertem ve Bülent Gedikli arasında döviz kuru hakkındaki ayrışma devam ediyor.

Gedikli, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'na kurlara müdahale çağrısında bulunarak, "Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli çünkü ihracatı zora sokar şirketlerin karlılığı düşer bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır" demişti.

Diğer başdanışman Cemil Ertem ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için kur seviyesine düşük ve bu seviye tehlikeli demek yanlış. Reel sektör, bankalar, TCMB, siyaset herkes düşük faiz istiyor, ancak bizim isteğimiz dışında bir de piyasa gerçeği var. TCMB piyasa gerçeğini bizden ayrı olarak yönetmesi gereken tek kurum, TCMB'ye bu yönetme hakkını ve iradesini vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ARKADAŞIMIZ BİRAZ TECRÜBESİZ"

Habertürk TV yayınında Ertem'in bu değerlendirmesi hakkındaki düşünceleri sorulan Gedikli, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımız biraz tecrübesiz. Etrafındaki insanların da biraz şeyine gelmiş, öyle anlıyorum veya gazete haberlerinden okumuş olabilir, tam konuyu değerlendirdiğini de düşünmüyorum. Yaptığı açıklama da onu gösteriyor. Biz burada bir kur seviyesi söylemiyoruz. İkinci nokta şudur, siyasiler her zaman Merkez Bankası ile ilgili açıklama yapar, çünkü MB, kanun gereği hükümet hedefleriyle uyumlu çalışmak zorunda. Öyle bir şey söylemiş ki sanki MB ayrı bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti yanında başka bir cumhuriyetten bahsediyormuşuz gibi bir yaklaşım var. Ben bunu zaten doğru bulmuyorum ve yıllardan beri kavgasını verdiğimiz konu."

Bülent Gedikli

Cemil Ertem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı