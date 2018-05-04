Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u ziyaret ederek başarı diledi.
Ağaoğlu, beraberinde yöneticilerle Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek, yeşil-mavili ekibin kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı bir görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından iki başkan, basına ortak açıklama yaptı. Ağaoğlu'nun açıklama esnasında yakasına Çaykur Rizespor rozeti takması dikkati çekti.
Yardımcı, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Süper Lig'e yükselmelerinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunduğunu belirtti.
Konuşulması gerekenleri içeride kendi aralarında kısmen konuştuklarını aktaran Yardımcı, "Fazla detaya girmedik. Kendi içimizde dertleştik, sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla buluşmanın önemini, Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, bu dertleşmenin, muhabbetin, ileride olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis ederek, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu ve fair play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ağaoğlu ise Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunu kutlamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Futbolun tarihine ve iki kentimizin geçmişine baktığımız zaman futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette, kültürde, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasının aslında temel felsefesi, dostluk, barış ve kardeşilik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi." diye konuştu.
Gurbette herkesin "Karadenizli" diye nitelendirildiğinin altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez. Biz bu ilişkimizi daha ileri boyutlara taşımak için, geçmişte olduğu gibi, Sayın Başkanımız ile görüş birliğine vardık. Bundan sonra münasebetlerimiz artarak devam edecektir."
Ağaoğlu, bir gazetecinin "Bir yıldır taraftarların arasında bir gerginlik var. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Lokomotif nereye çekerse vagonlar oraya gider." şeklinde yanıt verdi.
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