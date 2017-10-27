iki design group Londra'da 10 ödül aldı

Türkiye’de ve dünyada imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren iki design group, kazandığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen ve kamuoyunda gayrimenkul sektörünün ‘oscarları’ olarak bilinen International Property Awards’da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) geçtiğimiz yıl “Dünyanın En İyisi Ödülü”nün sahibi olan iki design group, bu yılki organizasyona da damgasını vurdu.

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen International Property Awards 2017’nin Avrupa ayağı olan European Property Awards’un (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) gala gecesi, 26 Ekim 2017 tarihinde Londra Royal Lancaster Otel’de gerçekleşti.

International Property Awards’ın, pek çok farklı disiplinden uzmanı bir araya getiren 70 kişilik uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık ofislerini geride bırakan iki design group, 3 farklı projesiyle toplam 10 ödüle layık görüldü. Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi, Kadıköy Karma Kullanım Projesi ve Üsküdar Karma Kullanım Projesi ile topladığı ödüller iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Murat Kader’e takdim edildi.