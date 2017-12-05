iki design group’un Bayramoğlu projesi ‘Dünyanın En İyisi’ seçildi

Geçtiğimiz ay içinde Londra’da düzenlenen International Property Awards 2017’nin Avrupa ayağında 3 farklı projesiyle toplam 10 ödüle layık görülen iki design group’a büyük onur…

iki design group, bu kez de bölgelerinde ‘en iyi’ seçilen projelerin yarıştığı ve dünyanın en önemli mimarlık ofislerinin katıldığı 2017 Grand Final’de, Nef ve Aslan Yapı’nın ortak projesi Bayramoğlu karma kullanım projesi, ‘Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarımı’ ödülünün sahibi oldu.

Kurulduğu günden bu yana, dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirdiği 30 milyon metrekarelik başarılı projelerle adından söz ettiren iki design group ödüle doymuyor… Geçtiğimiz ay içinde Londra’da sahiplerini bulan ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen International Property Awards 2017’nin Avrupa ayağı olan European Property Awards’da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) 3 farklı projesiyle toplam 10 ödüle layık görülen iki design group, bu kez de bölgelerinde ‘en iyi’ seçilen projelerin yarıştığı ve dünyanın en önemli mimarlık ofisleri ile gayrimenkul geliştiricilerinin katıldığı 2017 Grand Final’e damgasını vurdu.

4 Aralık 2017 Pazartesi günü, The Savoy Hotel London’da gerçekleştirilen organizasyonda, pek çok farklı disiplinden uzmanı bir araya getiren 70 kişilik uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık ofislerini geride bırakan iki design group, Üsküdar ve Bayramoğlu karma projeleri ile önce Avrupa birincisi seçildi. Ardından Avrupa’yı temsilen Nef ve Aslan Yapı’nın ortak projesi ‘Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarımı’ dalında diğer kıtalarla yarışarak “Dünyanın En İyisi” ödülünün sahibi oldu. Söz konusu ödül, düzenlenen törende iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Murat Kader ve Sema Özsaruhan’a takdim edildi.



Gayrimenkul sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen International Property Awards’da, iki yıl üst üste “Dünyanın En İyisi” ödülünü almanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Y. Mim. Murat Kader, “Geçtiğimiz yılki ödül törenine katıldığımız Piyalepaşa İstanbul projesi, “İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” ödülünün sahibi olmuştu. Bu yıl da Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi ile Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarım ödülünün sahibi olduk. İşverenlerimizle birlikte bu ödülü almak bize gurur verdi.” dedi.

iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Sema Özsaruhan da sürdürülebilir bir yapının sadece pahalı ve gösterişli tekniklerle değil, doğru ve basit tasarımlarla da sağlanabileceğine yönelik inançla projeleri şekillendirdiklerini belirterek, “Dünyanın en önde gelen uzmanları tarafından böyle bir ödüle layık görülmemiz, bu bakış açımızın global arenada da ne denli kabul gördüğünün bir göstergesi. Türk gayrimenkul sektörünün ünü artık dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Avrupa’da ve dünyada artık parmakla gösterilen projelerin tasarım aşamalarında kaliteli bir dil yakalamanın ve ödüllendirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül vesilesiyle, projelerimizin tasarım aşamasında büyük bir emek harcayan, başarımızda asıl pay sahibi olan ekibimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

iki design group’un Bayramoğlu projesi ‘Dünyanın En İyisi’ seçildi