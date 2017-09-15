İki füze de Güney Kore'den! Biyokimyasal saldırıya hazırlık talimatı verildi!

Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen ve Japonya'da sirenlerin çalmasına neden olan füze denemesinin ardından, Güney Kore'den de misilleme geldi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore'nin füzeyi fırlatmasından 6 dakika sonra Güney Kore ordusu Hyunmoo-2 tipi 2 füze birden fırlattı. Füzelerden biri 250 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vururken, diğeri Pasifik'e düştü.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze hazırlıklarını önceden tespit edebildiklerini ve anında cevap verme kapasitesine sahip olduklarını duyurdu.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başkan Moon, yetkililere durumu dikkatlice inceleme ve elektromanyetik ve biyokimyasal saldırılara karşı hazırlık yapma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik'e düşen füzesinin ardından Japonya'da sirenler çalmış ve halk sığınaklara çağırılmıştı. Uzun süredir nükleer programını geliştiren ve kıtalararası füze denemeleri yapan Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde de bir hidrojen bombası denemesi yapmıştı.