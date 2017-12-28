HT Magazin’den Arif Hür’ün habere göre, ikili çalışmalarının altına, “Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi?” notunu düştü.

Vatandaşların önünde fotoğraf çektirdiği çalışma merhum sanatçının oğulları Batıkan ve Doğukan Manço’yu duygulandırdı.

Manço kardeşler, “Bu çizim bizi çok duygulandırdı, yapan arkadaşların emeğine sağlık” diyerek çalışmayı yapan genç sanatçılara teşekkür etti.

Barış Manço

Doğukan Manço

Batıkan Manço