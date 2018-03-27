Eski federal savcı Joseph DiGenova ile eşi Victoria Toensing'in hukuk ekibine katılacakları açıklanmıştı, Trump'ın hukukçu ekibiyle çok mutlu olduğu yönünde tweet atmasından kısa süre sonra Trump'ın kişisel avukatı Jay Sekulow, DiGenova ve Toensing'in Rusya soruşturmasında Trump'ı savunan avukatlar arasında olmayacaklarını ifade etti.

Trump'ın avukatlarından John Dowd'un geçen hafta istifa etmesinden sonra, diğer bir önemli avukat Theodore Olson'un da Trump'ın ekibine katılmasını reddetmesinin basında yer almasının ardı Trump attığı tweetlerde, "Birçok avukat ve hukuk firması Rusya soruşturmasında beni temsil etmek istiyor. Bunu almak istemeyen avukatlar olduğuna dair yalan haber hikayesine inanmayın. Şu andaki ekibimden de çok memnunum" ifadelerini kullanmıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

Trump'ın avukatı Sekulow, yazılı açıklamasında, "Başkan, DiGenova ve Victoria Toensing'in Başkan'ın özel ekibine katılmasını engelleyen anlaşmazlıklardan hayal kırıklığına uğradı. Bununla birlikte bu anlaşmazlıklar onları Başkan'a diğer yasal konularda yardımcı olmaktan engellemeyecektir. Başkan onlarla çalışmayı dört gözle beklemektedir" dedi. Anlaşmazlıkların ne olduğuna dair net bir bilgi ise verilmedi.

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