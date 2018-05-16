İki ilde daha petrol bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurdu.

Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu iletti.

Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulunmuştu. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesi araştırılıyor.