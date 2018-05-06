Olay, akşam saatlerinde Atakum İlçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Balcı (25) ve kardeşi Metehan Balcı'dan (21) haber alamayan ailesi, çocuklarının yaşadıkları eve geldi.

DHA'nın aktardığına göre; eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetler otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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