Bilim insanları, interneti daha güvenli hale getirecek bir buluşa imza attı. Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "Kuantum Dolanması" adını verdikleri yöntem ile interneti hiç olmadığı kadar güvenli bir hale getirecek.

İnternet üzerinde iki kişinin iletişim kurduğu mesafe arasındaki en küçük parçacıklar kullanılarak, görünmez bir hat oluşturulmasını temel alan kuantum dolanması, kuantum interneti sayesinde teori olmaktan çıkacak.

İnterneti hem daha hızlı hem de daha güvenli hale getirecek olan bu buluş, bağlantının kesintiye uğramasının önüne geçeceği gibi, üçüncü kişi ya da kurumların hattı farkedilmeden izlemesini de olanaksız kılacak. Böylelikle iki kişi arasındaki iletişim, bilim insanlarının tabiri ile "süper güvenli" olacak.

Üniversitenin, QuTech araştırması merkezi ile birlikte yürüttüğü proje, her şey yolunda giderse 2020 yılında hayata geçilecek.