2014 yılında BORUSAN Müzik Kütüphanesi İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Müzik Kütüphanesi’ne bağışlandı. Dört yıllık çalışmanın sonucunda iki kütüphanenin birleşmesiyle yaklaşık 34.000 adet kaynak araştırmacıların erişimine açıldı.

21 Mayıs 2018 günü Türkiye’nin en kapsamlı müzik kütüphanelerinden biri olan İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

İTÜ MİAM 1999 yılında Dr. Erol Üçer bağışıyla kuruldu. Kurum, müzik alanında liderlik vasfına sahip yaratıcı ve araştırmacı uzmanlar yetiştirmek, müzik üzerine araştırmalar gerçekleştirmek ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

2000 yılında kurulmuş olan İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi ise basılı kaynakların yanı sıra, birçok veri tabanına ve elektronik kaynaklara erişim imkânı sağlıyor.