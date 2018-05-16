Sırbistan'da geçen pazar 'Radnicki Nis' ve 'Spartak Subo' futbol takımları arasında oynanan maçı hakem Srdjan Obradovic yönetti. Ev sahibi 'Spartak' maçı iki penaltı golüyle 2-0 kazandı. Ancak iki penaltı kararı da büyük tartışmaya neden oldu. İki takımın Avrupa kupalarına katılma yolundaki mücadelesinde, pozisyonların penaltı olmadığı yönünde kanaat oluştu.

EV SAHİBİ TAKIM LEHİNDE DAVRANDI

Gözaltına alınan hakem 'görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla tutuklandı. Hakemin ev sahibi ekip lehine hareket ettiği vurgulanarak, 'şike' imasında bulunuldu. Sırbistan'da kötü bir şöhreti olan hakem Srdjan Obradovic'in geçmişte de birçok tartışmalı penaltı kararına imza attığı belirtildi.