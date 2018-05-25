Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda hükümeti ve Avustralya hükümetinin, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttukları belirtildi.
Açıklamada, iki ülkenin Rusya'yı bilgilendirdikleri ve çözüm için görüşme çağrısında bulundukları ifade edilirken, bir sonraki adımın uluslararası yargıya başvurmak olabileceği ve iki ülkenin birlikte yasal yolları takip edecekleri vurgulandı.
Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.
JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.
MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD: RUSYA SORUMLU TUTULMALI
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna’da düşürülen MH17 uçağından Rusya’nın sorumlu tutulması gerektiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda seyrederken füzeyle düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Neuert, "ABD, Hollanda Başsavcısı tarafından sunulan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) bulgularına tam olarak güveniyor. Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı, Rusya'nın Kursk şehrinde bulunan Rusya Federasyonu'na ait 53. Uçak Tugayı'dan fırlatılan füzeyle düşürüldü" dedi.
Neuert, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 'sorumlu olanların hesaba katılması ve tüm devletlerin hesap verebilirlik oluşturma çabalarıyla tam olarak işbirliği yapması' talebini hatırlatıyoruz. Özellikle Rusya'yı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı kararına saygı duymaya ve kararlara bağlı kalmaya çağırıyoruz. Rusya'nın yalanlarını durdurması ve olaydaki rolünü açıklaması gerekir" ifadelerini kullandı.
BUK füzesiyle vurulan uçak, bu sırada Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçiyordu. Moskova yönetimi ise, olayda hiçbir Rus silahının kullanılmadığını savunmuştu.
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