İkinci Alsancak kuruluyor

İkisi 25, diğeri 37 kat üç kuleden meydana gelen Megapol İzmir projesini Megapol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, 'Meslek hayatımda benim en büyük projem' dediği Megapol İzmir'i anlattı. 'Burada 'İkinci Alsancak yükseliyor' diyen Selim Gökdemir, projelerinin yükseldiği Yeni Kent Merkezi'nin önemi, neden bu bölgeyi bilerek seçtiklerini Habertürk'e anlattı.

Türkiye'de ve İzmir'de imar durumu nasıl ?

Türkiye'de köyden kente göç 1950'li yıllardan başlıyor. Türkiye ekonomik olarak büyümeye başlayınca göçte otomatik olarak başlıyor. Türkiye büyük şehirlerde sorun başlıyor ve alt yapıyı yapacak kaynak bulunamıyor. Bir gecede şehirler yüksek yapıya açılıyor ve sekiz kat çıkma izni verdiler. O zamanlara doğru bir karardı, çünkü kaynak yoktu. Sadece bir yerde hata yapıldı, küçük parsellere verildi. Mesela 4 tane parsel, 6 tane parsel bir araya getirilip, yüksek yapı izni verilmedi. Eğer parseller birleştirilseydi, bugün şehirlerimizde daha güzel manzaralar çıkardı. Örneğin, 250 metrekarelik bir arsaya şehrin merkezinde 8 kat izni verilmiş. Bu iki kat için normal ama, 8 kat için normal değil. Maalesef tüm Türkiye'de imar durumu bu.

Yeni Kent Merkezlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni kent merkezi Türkiye'deki en iyi örnek. İzmir'de 4, 5 milyon metrekarelik bir alanda herkese aynı hakkı veriyor. Şehrin tam merkezinde plan bütünlüğü şartları yerine geliyor. Herhangi bir kişiye hak verilmiyor. ikinci bir avantajı ise İzmir limanına lojistik destek veren depoların ve fabrikaların bulunduğu alan olduğu için parseller büyük. 250 metrekarelik parseller yerine, 10 bin metre karelik parseller var. Bu acıdan yeni kent merkezleri önümüzdeki yıllarda önemi giderek artacak. İşte Yeni Kent Merkezlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Yeni kent merkezinin bazı sorunları var. Şehrin merkezinde ama, henüz gelişmesini tamamlamış bölge. Ulaşımda iyi. Yan tarafta daha depolar var. Şehrin merkezi birbirleri ile bütünleşmemiş gelişme tamamlanmadığı için. Bunu dikkate alarak biz Megapol İzmir projesinde kendi kendine yeten bir proje yaptık.

Yeni Kent Merkezi Bayraklı ve Konak'ı kapsıyor, iki ilçe arasında fark nedir?

Yeni Kent Merkezi'nin 4,5 milyon metrekare olduğunu bahsettim. Bunun 1,5 milyon metrekaresi Bayraklıda kalıyor. Biz Megapol olarak Bayraklı'daki ilk ve ikinci yüksek binayı yapan şirketiz. Bayraklı ön plana çıktı. Bayraklı o bölge sadece 1.5 milyon metrekare. Konak ise 3 milyon metrekare. Şimdi bu bölgede üç kule birden yapıyoruz. 3 milyon metrekarelik bir alan var ve biz burada ilk Megapol Çarşı Kule'yi yaptık ve bir iki ay içerisinde hizmete açacağız. Yeni Kent Merkezi'nin Konak kısmında kalan Halkapınar ve Yeni Liman arkasında ve Bayraklı'nın önüne geçecek. Çünkü bu alan şehir merkezine daha yakın. Yeni yatırımların burada yatırıma başlayacağına inanıyoruz. Bu bölge önümüzdeki yıllarda hızla gelişip, büyüyecek.

Megapol İzmir'i buraya yapmanızda etken ne oldu?

İzmir ulaşım stratejisine baktığınızda, Halkapınar metro istasyonu üzerine kuruluyor. Bütün aktarmalar buraya yapılır. Tramvay yapıldı, Fahrettin Altay'dan başlayan hat bizim yanımızda bitiyor. Faaliyete tam olarak geçtiği zaman şehir içi otobüsler kaldırılacak. Alsancak'da tramvaya binip, burada ineceksiniz. Havalimanına gidecekseniz buradan gideceksiniz. Ankara'ya gitmek isterseniz hızlı trene yine buradan bineceksiniz. Metronun raylı sistemin olmadığı yere yine buradan otobüsle gideceksiniz. Tramvay, raylı sistem, metro, hızlı tren otobüslerin buluştuğu merkez. Bizde bilinçli olarak tam bunun yanındayız. Bayraklı'nın ulaşım sorunu var, ama buranın kesinlikle ulaşım sorunu yok.

Megapol İzmir'den bahseder misiniz?

Bu projenin kalbi alışveriş caddesi. 330 metre uzunluğuna tam projenin ortasında bir caddemiz var. Cadde üzerinde 49 mağaza bulunuyor. Hedefimiz Avrupa'daki bir alışveriş caddesi kalitesini buraya getirebilmek. Şöyle bir iddia ile yola çıktık. Mesela Alsancak'da Mustafa bey caddesi var. Karşıyaka'da Bostanlı var. Buralar çok güzel yerler İnsanların keyifle gezdiği, kafelere restauranlara gittiği yer. Biz bundan daha fazlasını yapmamız lazım, dedik. 867 koltuklu büyük bir tiyatro salonu yaptık. 6 tane sinema salonu, sergi salonumuz var. Spor merkezleri olacak ve yeni formatları getireceğiz. Hollanda'da kadınlar için cazip yakın döğüş sanatlarını getiriyoruz. Dünya'da küresel ve ulusal markaları kafe ve restauranları getirmek istiyoruz. Yabancı olacak yerel lezzet markalarına da yer vereceğiz. Cadde de tekstilde olacak .Hem çevreye, hem İzmir'e günlük hayatını burada rahatlıkla yaşayabilecekleri, keyif alacakları bir cadde yapacağız. Açık ve net buraya ikinci Alsancak kuruluyor.

Kuleler ve Çarşılardan biraz bahseder misiniz?



Premium Kule'de kule sakinlerinin ikram ve hizmet alacakları 24 ve 25'nci katımız var. Farklı büyüklükte suitler, ofis ve konut hepsi burada. Home Ofis Kulesi hem ev hem iş yeri olacak. Dijitalleşme ile birlikte artık bir çok kişi uzmanlaşıyor. İş yerine gitmiyor, evden çalışıyor. Hem evi hem işi bir arada birleştiren aynı kulede yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz. Üçüncü kule ise rezidans kulemiz. Burası oturma amaçlı. Yüksek binada oturmak yerine yere yakın olmayı tercih edenler için de yatay rezidans dediğimiz 3-4 katlı binalar var. Cadde evleri var. 2+1, 3+1 evlerimiz var. Büyük binada değilde, sakin yerde oturmak isteyenler var. Üç kulemizi de de toplam da bine yakın bağımsız bölüm var.

Megapol İzmir'in bitiş tarihi ne zaman?

Ayrıca fiyatlar konusunda da biraz bilgi alabilirmiyiz?



İnşaata başlayalı 4 ay oldu. 30 Aralık 2020'de, yani 32 ay sonra inşaatı bitireceğiz. Megapol olarak kaliteye çok dikkat ediyoruz. Yüksek yapıda, İzmir'deki deprem riskini dikkate alarak geniş kesitli binalar yapıyoruz. Kat genişliği bin 500 metrekare. Sadece Yüksek yapmak için yüksek yapmıyoruz. Bir kulemizi bitirdik, diğer üç kuleyi de bitirdiğimiz zaman 4 kule bu bölgeyi bir anda değiştirecek ve bölgenin yeni çekim merkezi olacak. Fiyatlar konusunda da iddialıyız. Bu kategorideki en uygun fiyatla çıkıyoruz. Söz verdiğimiz eserimizi zamanında yerine getirmek istiyoruz. İşletme masrafları çok uygun çünkü biz yaptığımız binaları kendimiz yönetiyoruz. Projelerimiz yatırımcılara, müşterilere para kazandırıyor. Taban fiyatla başlıyoruz.