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Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin ikincisi de 27 Şubat'ta düştü. Vatandaşlar, baharın müjdecisi cemre düşmesinin sonuncusu olan üçüncü cemrenin ne zaman düşeceğini de merak ediyor. Peki, üçüncü cemre toğrağa ne zaman düşer? İşte son cemre ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...