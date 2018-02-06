İkinci dönem ‘Okul Sütü’ ile açıldı

İki haftalık sömestr tatilinin ardından 2017- 2018 öğretim yılı açılışı dün “Okul Sütü” programı ile yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Okul Sütü Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine süt dağıttı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Yılmaz, 6 milyon öğrenciye yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtıldığını, 7 yıllık uygulama sonunda öğrencilere dağıtılan süt miktarının 1 milyar 750 milyon kutunun üzerine çıktığını belirtti. Sütün alternatifi bulunmayan tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin süt ürünleri üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada olduğuna dikkat çekti.
OKUL SÜTÜ PROGRAMI DEVAM EDECEK
Yılmaz, “İmkânlar el verdiği ölçüde Okul Sütü Programı’nı hem devam ettireceğiz, hem de genişleteceğiz” dedi. Türkiye’de yılda yaklaşık 19 milyon ton süt üretildiğini, üretimdeki fazlalığa karşı süt tüketimin Avrupa Birliği’nin gerisinde olduğunu dile getiren Yılmaz, “Okul Sütü Programı’nın başladığı
2011-2012 eğitim öğretim yılından bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar kutu süt öğrencilerimize dağı- tıldı. Bu dönem pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı ve ilkokulda toplam 6 milyon öğrencimize yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.
‘SAĞLIKLI BESLENME BAŞARIYI SAĞLAR’
Eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına yeni bir heyecanla başladıklarını ifade eden Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yarı yılda, bir önceki yarı yılda olduğu gibi öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bunun için gerekli yeni öğretmenleri, yeni derslikleri, yeni eğitim teknolojilerini, yeni öğretim programlarını eğitim ailemizin hizmetine sunuyoruz. Bugün uygulamasını başlatacağımız Okul Sütü Programı çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim almaları için yapılan çalışmalardan biridir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı öğrencilerimizin hayatta daha da çok başarılı olmalarını sağlar.”
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