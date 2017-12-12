Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, ikinci el araç alım satımında yapılan sahtecilikler sahte araç muayesinden araçların şase numarasını değiştirmeye kadar uzanıyor. Yargıtay'a da en çok bu şikayetler geliyor.



Emekli Yargıtay Üyesi Kubilay Taşdemir, araç verilmeden dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Taşdemir, "Araç verilmeden sadece ruhsatla muayene yapılması sahtecilik yapıldığına açık karine oluşturur." dedi.



Kubilay Taşdemir, bu suçlara verilen cezalara ilişkin, "2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir." açıklamasında bulundu.

PAHALI ARAÇLAR ŞASE NUMARASI DEĞİŞTİRİLEREK UCUZA SATILIYOR



Araç satışlarındaki sahteciliğe dikkat çeken Taşdemir,"Kişi, aynı araç, aynı model, aynı renk, aynı marka olan bir aracın motorunu başka araca naklediyor. Şase ve motor numaralarını değiştirerek yeni bir araç üretiyor. Bu aracı çoğu zaman değerinden düşük bir fiyatla 3. kişilere satıyor."



ALICI KİŞİLERİN HABERİ VARSA SUÇ İŞLEMİŞ OLUR MU?



Kubilay Taşdemir, alıcıyla ilgili duruma "Suçun işlenmesinden evvel iştirak iradesi söz konusuysa tabii ki aynı cezaya çarptırılır. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını içermekte." diyerek açıklık getirdi.



ARACIN KİLOMETRESİNİ DÜŞÜRMEK DOLANDIRICILIK SUÇU!



"Aracın kilomertresini düşürerek satmak suç mu?" sorusunu yanıtlayan Kubilay Taşdemir, "3. kişileri dolandırmak anlamına geliyor. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası gerektiriyor." dedi.

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