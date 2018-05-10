Erkoç, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el motorlu taşıt ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini söyledi. Yönetmelikle bu ticaretin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli adımlar atıldığını belirten Erkoç, düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiğini bildirdi.
Erkoç, ikinci el araç ticareti sektöründe devrim olarak nitelendirilen yönetmelik uyarınca alınması gereken yetki belgesi için ilk şartın da mesleki yeterlilik belgesi olduğuna işaret ederek, "Mesleki yeterlilik belgesi 13 Mayıs'ta zorunlu hale gelecek. MASFED, mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapma ve değerlendirme, belge verme konularında yetkilendirilmiştir" dedi.
Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belirli niteliklere haiz kişilerce yapılmasının sağlanacağını vurgulayan Erkoç, sektörde çalışanların mesleki itibarının korunacağını ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Erkoç, mesleki yeterlilik belgesi sınavı ve belgelendirme sistemi hakkında şunları kaydetti:
"Sınavlar, MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yapılıyor. Meslektaşlarımızdan yoğun başvuru ve talep var. Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen uzman gözetmenler tarafından yapılıyor. Başvurular sonrasında OTONOMİ'de bulunan sınav merkezimizle gezici sınav merkezlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyor. Şimdiye kadar Ankara başta olmak üzere İstanbul, Çorum, Eskişehir illerimizde sınavlar gerçekleşti. Çok sayıda arkadaşımız sınavlara girerek belgelerini aldı."
YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU OLACAK
Yönetmeliğe göre, ikinci el araç ticaretinde hizmet verecek iş yeri sahiplerinin gerekli yetki belgesi için esnaf ve sanatkar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti şartı aranıyor. Yetki belgesi almak isteyenlerin iflas etmemiş veya iflas ettiyse bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilanının bulunmaması, devletin güvenliğine ve anayasal düzene yönelik suçlardan ceza almamış olması isteniyor.
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