İkinci ele bahar geldi

Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövize endeksli ithal araçların fiyatlarının artmasıyla ikinci elde adeta bahar havası estiğini kaydetti.
Galericilerde kıştan kalma araçlar bulunduğunu, bunların fiyatlarının halen cazip olduğunu anlatan Urçar, "Sıfır ile ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası artıyor. Bu da doğrudan talebin ikinci ele çevrilmesine yol açıyor. Sıfır otomobil ile 2-3 yıllık kullanılmışı arasındaki fiyat makasının olduğundan fazla açılmasına döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni modellerin satışa çıkması eklenince ikinci elde piyasa yaz mevsimi öncesi canlandı." diye konuştu.
Urçar, kış dönemi ile bahar ve yaz dönemi araç fiyatlarının, piyasanın canlılığına göre farklı olduğuna işaret ederek, "Müşteri artık bilinçli, fiyat araştırmasını çok iyi yapıyor. İnternet sitelerinden olsun, piyasadan olsun aracın değerini belirleyebiliyor. Sıfır otomobil fiyatları da şirketlerin sitelerinde yer alıyor. Tüketici fiyat mukayesesini iyi yapıyor. Şu an araba almanın tam zamanı. Sıfır ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı azalabilir. Talebini çeşitli nedenlerle erteleyenler için ikinci el otomobil fiyatları halen cazibesini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.
30 ila 60 bin lira arasında olanlar ilgi görüyor
Mart ayı itibarıyla, tüketicilerin talebinin yoğun olduğu 30-60 bin lira arasındaki ikinci el otomobil piyasasının daha hareketli günler geçirdiğine işaret eden Urçar, "Yüksek fiyatlı araçlar da satılıyor ama bunların portföyü farklı oluyor." dedi.
Urçar, hibrit ikinci el otomobillerin benzin, LPG ve dizel yakıtlılara göre henüz bir alternatif oluşturamadığını belirterek, "Bazı markaların hibrit araçları var. Ancak ikinci elde henüz istenilen seviyede talep oluşturmadı. Yeteri kadar piyasada olmadıklarından dolayı ikinci el ticareti de kayda değer seviyede bulunmuyor." ifadesini kullandı.
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da ikinci el otomobil piyasasında fiyatların halen düşük olduğunu belirterek, dövizdeki hareketliliğin etkisiyle sıfır otomobillere yansıyan artışların kullanılmış araçta da görüleceğini söyledi.
"Vatandaş ne kadar önce otomobil alırsa o kadar karlı olacak. Çünkü yaza kadar fiyatlar artacak." diyen Yanık, ikinci el otomobil almanın tam zamanı olduğunu kaydetti.
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