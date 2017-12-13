İkinci eş bulma sitesine erişim yasağı geldi!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ikinci eş bulma sitesi açılmıştı. Kim tarafından kurulduğu bilinmeyen ikinci eş bulma sitesinin hakkında bölümünde Nisa suresinden alıntı yapılarak ifadeler yazılmıştı. Türkiye'de açılan ikinci eş bulma sitesi skandalına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) el attı ve siteye erişim yasağı getirildi.

İngiltere ve Endonezya'dan sonra Türkiye'de de açılan ikinci eş bulma sitesine erişim yasağı geldi. Evlilikci.com adıyla açılan ikinci eş bulma sitesine tıklandığı zaman "Bu internet sitesi (evlilikci.com) hakkında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 13/12/2017 tarih ve 2017/9033 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır." ifadeleri yer alıyor.

İKİNCİ EŞ BULMA SİTESİ NEDİR?

ODA TV'nin haberine göre; sitenin “hakkımızda” bölümünde Nisa suresinden de alıntı yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır."

Kimler siteyi kullanıyor

Sitede “Kimler burada” sorusuna ise şu yanıt veriliyor:

“-Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.

-Evlenmek istemeyen (çesitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler.

-Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.

-Çaresiz bir dönem geçirip, (Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler.

-Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar

-Evlenmek isteyen herkes.”

“Amacımız insanımızın en doğru tercihi yapmasına…”

İkinci eş bulma sitesinin kurucusu, site fikrinin nereden çıktığını şöyle anlattı:

“Kendi çevremden kırk beş yaşında ve hiç evlenmemiş bir bayan arkadaş hala bakire olduğunu söylediğinde bu fikir aklıma geldi. Kendisi, ikinci eş olmanın kendisi için bir çözüm olabileceğini ama doğru birini bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Biz de durumları uyan erkek ve kadınları biraraya getiren siteyi kurduk. Amacımız insanımızın en doğru tercihi yapmasına olanak sağlamaktır.”

İkinci eş bulma sitesi