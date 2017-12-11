ODA TV'nin haberine göre; sitenin “hakkımızda” bölümünde Nisa suresinden de alıntı yapılarak şu ifadeler kullandı:
“Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır."
Kimler siteyi kullanıyor
Sitede “Kimler burada” sorusuna ise şu yanıt veriliyor:
“-Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.
-Evlenmek istemeyen (çesitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler.
-Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.
-Çaresiz bir dönem geçirip, (Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler.
-Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar
-Evlenmek isteyen herkes.”
“Amacımız insanımızın en doğru tercihi yapmasına…”
İkinci eş bulma sitesinin kurucusu, site fikrinin nereden çıktığını şöyle anlattı:
“Kendi çevremden kırk beş yaşında ve hiç evlenmemiş bir bayan arkadaş hala bakire olduğunu söylediğinde bu fikir aklıma geldi. Kendisi, ikinci eş olmanın kendisi için bir çözüm olabileceğini ama doğru birini bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Biz de durumları uyan erkek ve kadınları biraraya getiren siteyi kurduk. Amacımız insanımızın en doğru tercihi yapmasına olanak sağlamaktır.”
Sahte profiller dikkat çekiyor!
Vatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; 4 gün önce faaliyete geçen sitede üyelik sırasında kişilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Dini nikahla evlilik yapılacağını ve bu yolla günaha girmeden erkek ve kadınların ihtiyaçlarının giderilebileceğini savunan kurucular, sitenin Türkiye’de fuhuşu da bitireceğini savunuyor. Siteye üye olan kişilerin profilleri incelendiğinde ise sahte profiller dikkat çekiyor.
Erkekler kendilerinden sıkılmayacak kadın arıyor
Sitenin ‘dine uygun evlilik’ amacından ziyade erkekler eşlerinden ve çevreden gizli, kendilerini sıkmayacak kadınlar ararken; kadınlar ise ara sıra görüşebilecekleri, dış görünüşün önemli olmadığı ancak maddi açıdan iyi durumda olan erkekler’ arıyor.
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