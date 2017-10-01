''İkinci golde biraz daha fazla adım atmam gerekiyordu''

Fabri, Trabzonspor'dan yenilen ikinci golde hatalı olduğunu söyledi.

Maçta önemli kurtarışlar yapan ve takımını maç içinde tutan Fabri, ''Zor maç olacağınız biliyorduk. Üzerimizde Şampiyonlar Ligi'nin yorgunluğuna rağmen iyi reaksiyon verdik. Takımda fazla forma görev alamayan oyuncularımız şans buldu. İyi çalışıyorlar. İyi de oynadılar. Bugün tek eksik olan skordu.'' dedi.

Yenilen ikinci golde hatası olduğunu itiraf eden Fabri, ''İkinci golde sanırım bir adım daha fazla atmam gerekiyordu. O zaman topu tokatlayabilirdim. Bir dahaki sefere artık.'' ifadelerini kullandı.

PEPE: ''MAÇI HAK ETTİK AMA OLMADI''

Maçın ardından konuşan bir diğer isim ise Pepe oldu. Maç hak ettiklerini söyleyen Pepe, ''Bugün de sahaya çıkan arkadaşlarımız terinin son damlasına kadar mücadele etti. Maçı hak ettik ama olmadı. Gücümüzü biraz daha ekonomik kullanmamız gerekiyordu. Talihsiz bir dakikada golü yedik, futbolda bunlar olabiliyor. Bizim için çok zor bir maç oldu. Oyunu biraz daha kontrol edebilirdik. Zor bir haftadan geliyoruz, yorgunluk vardı.'' dedi.

Fabri

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