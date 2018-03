Karabük'te evin kapısı arkasından kapanan kadın dışarıda kalınca eve gelen oğlu ve arkadaşı buldukları yöntem ise yürekleri ağza getirdi.



İHA'nın haberine göre, ortaokul öğrencisi olan oğlu ve arkadaşları buldukları bir merdiveni ikinci kattaki evlerinin açık olan mutfak camına dayadı. Arkadaşı ile birlikte merdivenle eve tırmanan çocuk kapıyı annesine açtı. Evin küçük oğlu kapından çıkarak aşağıya inerken, arkadaşı ise eve çıktığı merdivenden geri inmesi ise dikkat çekti.



Yaşanan bu durum ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

