Azarbaycan devlet petrol şirketi Socar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Türkiye’de planlanmış yatırımların sürdüğünü ve 19.5 milyar dolara ulaşacak yatırımlarına ek olarak ikinci Petkim olarak adlandırılan yatırım kararı arefesinde olduklarını belirtti. Yatırım tutarı 3 milyar doları aşacak olan bu dev yatırımın yaplıması için nihai yatırım kararının 2019’da verileceğini dile getiren Aliyev, yatırımın yapılması planlanan Aliağa Yarımadası’nın ‘stratejik yatırım bölgesi’ ilan edilmesinin verecekleri kararı kolaylaştıracağını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yatırım fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Aliyev, Singapur’da benzer stratejik yatırım bölgesinin bulunduğunu ifade ederek “Hükümet ve bizim çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir Petkim olarak adlandırdığımız bu yatırımın yapılması için stratejik yatırım bölgesi isteğimizi hükümete sunduk. Biz kendimizi Türkiye’de stratejik yatırımcı olarak görüyoruz. Türkiye de bizi stratejik yatırımcı olarak görüyor. Aliağa bölgesine stratejik yatırım bölgesi statüsü verilmesi bizim yatırımlarımızı kolaylaştırır. Yatırım yapılırken farklı bakanlıklara başvuru yapılmayacak, bütün yatırım süreci tek elden yürütülecek, bu karar bürokrasiyi azaltacak” diye konuştu.

KAZANILAN HER KURUŞ YATIRIMA

İkinci Petkim’de üretim için gerekli olan lisansör anlaşmalarının yapılmaya başlandığını dile getiren Aliyev, BP ve Axens ile anlaşmaların tamamlandığını diğerleri ile de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Socar’ın yurtdışı yatırımlarının yüzde 80’inin Türkiye’de yapıldığını anlatan Aliyev, “Türkiye’ye şu ana kadar 12.6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımlar bittiğinde 19.5 milyar dolara ulaşmış olacak. Örneğin Petkim’i özelleştirmeden aldığımızdan sonra her yıl 100 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. 10 yıldır Türkiye’den 1 kuruş getirmedik. Kazanılan her kuruş Türkiye’ye yatırım yapılıyor” dedi.

RUS GAZI EN PAHALISI DEĞİL

Türkiye’de sık dile getirilen halen satın alınan Rus gazının fiyatının dünyanın en pahalı gazı olduğu görüşüne katılmadığını söyleyen Aliyev, “Bizim gazın fiyatı Rus gazından daha ucuz olacak” dedi.

Dünyadaki politik ve ekonomik duruma da değinen Aliyev, son yıllarda faizlerin artması ile kredilerin pahalı hale gelmesinin Socar yatırımlarını da etkilediğini anlatarak “Bu nedenle çok büyük yatırımlar dizayn etmedik. Mevcut projelerimizi ve üretim ile ilgili yatırımlarımızı sürdüreceğiz ancak diğer büyük projelerin gerçekleştirilmesi dünya ekonomisine bağlı” dedi.

SEÇİM NEDENİYLE AÇILIŞ TEMMUZDAN 19 HAZİRAN’A ALINDI

Azerbaycan’ın gaz rezervlerinin 2 trilyon m3, sadece Şahdeniz’in rezervinin 1.2 trilyon m3 olarak hesaplandığını belirten Aliyev, Azerbaycan açık denizlere kapalı bir ülke olmasına rağmen boru hatları ile dünyaya açılmış durumda. Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlama stratejisi doğrultusunda önemli yatırımlar Türkiye’ye yapıldı” şeklinde konuştu.

TAM DESTEK ALDIK

Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in seçim sonrası ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda da açıklandığı gibi TANAP’ta Türkiye’ye ilk gazın 19 Haziran’da verilmeye başlanacağını dile getiren Aliyev, “Seçim bizi de etkiledi. Açılış temmuzun ilk haftası yapılacaktı. Erkene çekildi. Proje zorlu idi ancak başarılı olduk. Yabancı şirketlerle yaptığımız projelerde her zaman gecikme oluyordu. Fakat Güney Gaz Koridoru zamanında bitirildi. Bu tip projeleri devlet desteği olmadan gerçekleştirmek çok zor. Stratejik proje olarak görüldü ve devletler tarafından tam destek sağlandı. TANAP’a gazın sağlandığı Şahdeniz 2’den yıllık 16 milyar m3 gaz çıkarılacak bunun 6 milyarı Türkiye’ye 10 milyar m3’ü Avrupa’ya gönderilecek. Bu tutar sadece istasyonlar yapılarak yıllık 31 milyar m3e kadar çıkabilecek. Böylece Türkiye’ye verilen gaz miktarı 12 milyar m3’e çıkmış olacak” dedi.