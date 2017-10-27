İkitelli Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, yangına, İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Sultangazi'den itfaiye ekipleri müdahale ediyor.