İkiz pilotlar birlikte emekli oldu

İngiliz ikiz pilotlar Jeremy ve Nick Hart , 60'ıncı yaş günlerinde 30 saniye farkla uçaklarını Londra'daki Heathrow Havaalanı'na indirerek emekli oldular.
İkiz kardeşler 30 saniye farkla dünyaya gelmişlerdi.
Jeremy, kardeşiyle birlikte emekli olmasını "bitirmek için iyi bir yol" şeklinde nitelendirdi.
Nick ise "Her uçağın son inişi olduğu gibi bir pilotun da son inişi vardır" dedi.
İkiz kardeşler, kariyerleri boyunca birbirleriyle karıştırıldıklarını, ancak her ikisi de kaptan pilot olduğu için hiç birlikte uçmadıklarını söyledi.
Jeremy, 30 yıldır İngiltere'nin ulusal havayolu British Airways'de çalışıyordu.
Nick ise British Airways tarafından satın alındıktan sonra, 2012 yılında British Midland Havayolları'nda çalışmaya başlamıştı.
Nick ikiz kardeşiyle ilgili bir anısını şu sözlerle anlattı:
"Jerry, British Airways'deki çalışma arkadaşlarına British Midland'de çalışan bir ikiz kardeşinin olduğundan hiç bahsetmemişti. Yıllar önce bir gün, Heathrow'da bir British Airways pilotu yanıma geldi ve British Midland üniforması içinde ne yaptığımı sordu."
"Jeremy olmadığıma onu ikna etmek için biraz açıklama yapmam gerekti."
İsveç'in Göteborg şehrinden kalkan Airbus A320 tipi uçağı Perşembe günü yerel saatle 12:34'de indiren Jeremy, "Havada iki buçuk yılı aşkın bir süre vakit geçirdim. Bunun çoğu da Heathrow üzerinde iniş yapmayı beklerken" dedi.
İsviçre'nin Cenevre şehrinden 12:35'de iniş yapan Nick ise, "28 yıl boyunca kısa mesafe uçtum. Bu 11 bin uçuş ve en az 1,2 milyon yolcu demek" dedi.
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