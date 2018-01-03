ABD'de doğan ikizlerin arasında 1 yaş var. Yeni yıl gecesi dünyaya gelen ikizler benzerine az rastlanır bir kaderle tarihe geçti.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; California eyaletinde yılbaşı gecesi doğum yapan anne, bebeklerden birini 2017'de, diğerini de 2018'de dünyaya getirdi.

İkizlerden biri 31 Aralık gecesi 23.58'de, diğeri de kardeşinden 18 dakika sonra 1 Ocak'ta dünyaya gözlerini açtı.

Böyle bir şeyi beklemediklerini söyleyen ikizlerin anne ve babası ise şaşkın.

İkizlerin ve annelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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