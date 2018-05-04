İklimsa, yetkili satıcı ve servisleri ile Fethiye’de buluştu

İklimsa, Türkiye genelinde 450’den fazla bayi ve yetkili servisi ile “Bir Klimadan Daha Fazlası” konsepti ile Fethiye’de bir araya geldi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun’un katılımıyla gerçekleşen Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda, mevcut başarıların yanı sıra gelecek dönem hedef ve vizyonu da paylaşıldı.
İklimsa merkezlerinin dijitalleşme atağının anlatıldığı toplantıda; son 3 yılda cirosunu 2,5 kat büyüten İklimsa ve Teknosa’nın güç birliği yaparak hayata geçireceği kurumsal satış sisteminin detayları paylaşıldı.
Yüzde 30’un üzerinde büyüme hedefliyor
Toplantıda konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Bugün, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarımızla çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Mitsubishi Heavy Insdutries ile öncüsü olduğumuz A segment ürünlerden her bütçeye uygun seçenekleri ile kendi private label markamız Sigma’ya ve VRF sistemlerinde Samsung ile sektörde doğru ürün karmasını oluşturduk. Geçen yıl sert kış ve sıcak yaz etkisiyle sektörün ana ürün grubu RAC pazarı yüzde 19 büyürken, İklimsa satışlarını yüzde 23 artırdı. Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
Elektronik ürün ve hizmetler için anahtar teslim iş modeli
Müşterilerin kaliteli ürün ile birlikte hayatı kolaylaştıracak entegre hizmetleri de talep ettiğini dile getiren Gürcan; “Son yıllarda devlet kurumları, hastaneler, oteller, eğitim kurumları ve rezidanslarda da İklimsa’nın artan bir pazar payı var. Kurumlara özel ürün ve çözümler üretmek, her zaman fark yaratmayı gerektiriyor. Bu çerçevede, Sabancı Grubu’ndan aldığımız güç, Teknosa’nın liderliği ve İklimsa bayilerinin potansiyelini birleştirerek kurumlara katma değer sunacak yeni bir iş modelini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Türkiye’nin 67 ilinde kurumsal müşterilerimize klima teklifi veren ve sahada aktif olan 470 İklimsa Merkezimiz, yakında Teknosa’nın elektronik ürünlerdeki ürün ve hizmetlerini çok özel koşullarla kurumlarla buluşturabilecek. Bu açılım ile kurumların elektronik tüm ihtiyaçlarını tek bir sistemde buluşturup, anahtar teslim projelerin merkezine de İklimsa’yı yerleştiriyoruz” diye konuştu.
Private Label satışlarımız 4 yılda 13,5 kat arttı
İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ise “İklimsa olarak müşterilerimize daha fazla değer sunmak için son yıllarda pek çok yeniliğe imza attık. ‘Private Label’ markamız Sigma’yı geliştirerek, ciro içindeki payını 2014 yılından bu yana 13,5 kat artırdık. Dijital dönüşüm projeleriyle performansımızı da güçlendiriyoruz. Bunlardan biri olan ‘servis cepte’ uygulaması ile satış sonrası servislere ait 25 iş sürecini akıllı telefondan takip edebilecek bir sistem kurduk. Mobil cihazlarla tüm süreçlere, adres bilgilerine, yeni sipariş alımlarına fırsat sağlayan bu uygulama ile beklentilerin ötesinde bir hizmeti müşterilerimiz ile buluşturduk. İklimsa’da iyi ürün ve yetkin merkezlerimiz ile satışlarımızı artırıyor, satış sonrası hizmet kalitemiz ile de başarının sürdürülebilirliğini sağlıyoruz” dedi.
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