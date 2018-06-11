İl dışı tayin sonuçları için öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğretmenlerin ilk görev yerlerindeki azami görev süresini doldurduktan sonra farklı bir ilde görev almak için gerçekleştirdiği il dışı tayin başvuruları 8 Haziran'da sona ermişti. Başvuruda bulunan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, il dışı tayin atama sonuçları nereden açıklanacak? İşte 2018 il dışı tayin atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

İL DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI 2018

MEB tarafından belirlenen takvime göre, il dışı atama sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Öğretmenlerin il dışı tayin atama sonuçları atama.meb.gov.tr, mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacak. İl dışı tayin sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişlik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

İL DIŞI TAYİN NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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