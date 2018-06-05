Öğretmenler için il dışı tayin başvurularının startı verildi.Görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır. Başka ilde görev yapmak isteyen öğretmenler 8 Haziran'a kadar MEBBİS sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılan başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak.

Öte yandan sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ve doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan okullarda öğretmenlik yapanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Ama geçtiğimiz günlerde ilçe içi yer değişikliğinde bulunan öğretmenler bu yıl için il dışı tayin başvurusunda bulunamayacak.

ATAMARLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar, 11 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişkileri mevcut okulları ile 29 Haziran 2018'de kesilecek ve yeni ilde göreve başlayabilecekler.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 3 yıllık görev süresi talep ediliyor. 3 yıl süre şartında aynı ilde yapılan göreve bakılmaktadır. Yönetmelikte görev süresi ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor; "Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır."

KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK

İl dışı tayin için belirtilen kontenjan açıklama ve başvuru günü bugün yani 5 Haziran... Kontenjan duyurularının MEB'in il sitelerinden açıklanması bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER