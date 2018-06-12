İl dışı tayin sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için bekleyen adaylar MEB'in internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, il dışı tayin sonuçları nereden açıklandı? İller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 il dışı tayin sonuçları sorgulama sayfası...

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2018 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin 05-08 Haziran 2018 tarihleri arsında başvurularını gerçekleştirdiği il dışı tayin sonuçları 11 Haziran'da erişime açıldı. Sonuçlar, MEB'in http://atama.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler, il dışı tayin sonuçlarını T.C. Kimlik numaralarnı girerek sorgulayabilecek.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

İL DIŞI TAYİN NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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