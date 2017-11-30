İl Eğitim Tarihi Müzeleri hayata geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İl Eğitim Tarihi Müzeleri” projesi hayata geçirildi. 81 ilde halkın ziyaretine açılan müzelerde, 1900’lü yılların başındaki sınıf ve öğretmenler odası mizansenleri kuruldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre eğitim müzesi oluşturmak için illerdeki bütün okulların depoları tek tek incelendi.
Tozlu raflardan çıkartılan tarihi materyaller, her ilde kurulan müzede sergilenmeye başlandı. Müze yapılacak bina, ilin en eski okulları arasından seçildi. 1800-1850 arasında inşa edilen 2, 1850-1900 arasında 20, 1900- 1950 arasında 31, 1950 sonrası inşa edilen 28 okulun bir kısmı müzeye dönüştürüldü. Müze olarak seçtikleri Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. Abdülhamid döneminde kışla olarak inşa edildiğini belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Seyit Kavak, “1900’lü yıllara ait fotoğraf makineleri, köy enstitülerinde bulunan ispirto ocaklar, tartılar, gazeteler, Osmanlıca el yazısıyla hazırlanmış yıllık ders planları, memur sicilleri, sosyal bilgiler ve biyoloji setleri, yapbozlar bizi hayrete düşürdü. Öğretmenlerin buralarda ders vermesini sağlayacağız” diye konuştu.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ekrem Sabuncu ise “Materyal taraması yapılırken ilginç şeyler de öğrendik. Örneğin 1948-50 yıllarında Aydın Lisesi radyosu bulunuyormuş. Öğleden sonra okuldan kaçan öğrencilerin isimleri tek tek bu radyodan duyuruluyormuş. Bu sayede devamsızlık yapılması engelleniyormuş” dedi. Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi ise 1899-1927 yılları arasında Müze-i Hümayun ismiyle Anadolu’nun ilk müzesi olarak kullanılan mekânda açıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.