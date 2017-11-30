İl Eğitim Tarihi Müzeleri hayata geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İl Eğitim Tarihi Müzeleri” projesi hayata geçirildi. 81 ilde halkın ziyaretine açılan müzelerde, 1900’lü yılların başındaki sınıf ve öğretmenler odası mizansenleri kuruldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre eğitim müzesi oluşturmak için illerdeki bütün okulların depoları tek tek incelendi.

Tozlu raflardan çıkartılan tarihi materyaller, her ilde kurulan müzede sergilenmeye başlandı. Müze yapılacak bina, ilin en eski okulları arasından seçildi. 1800-1850 arasında inşa edilen 2, 1850-1900 arasında 20, 1900- 1950 arasında 31, 1950 sonrası inşa edilen 28 okulun bir kısmı müzeye dönüştürüldü. Müze olarak seçtikleri Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. Abdülhamid döneminde kışla olarak inşa edildiğini belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Seyit Kavak, “1900’lü yıllara ait fotoğraf makineleri, köy enstitülerinde bulunan ispirto ocaklar, tartılar, gazeteler, Osmanlıca el yazısıyla hazırlanmış yıllık ders planları, memur sicilleri, sosyal bilgiler ve biyoloji setleri, yapbozlar bizi hayrete düşürdü. Öğretmenlerin buralarda ders vermesini sağlayacağız” diye konuştu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ekrem Sabuncu ise “Materyal taraması yapılırken ilginç şeyler de öğrendik. Örneğin 1948-50 yıllarında Aydın Lisesi radyosu bulunuyormuş. Öğleden sonra okuldan kaçan öğrencilerin isimleri tek tek bu radyodan duyuruluyormuş. Bu sayede devamsızlık yapılması engelleniyormuş” dedi. Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi ise 1899-1927 yılları arasında Müze-i Hümayun ismiyle Anadolu’nun ilk müzesi olarak kullanılan mekânda açıldı.

İl Eğitim Tarihi Müzeleri

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Milli Eğitim Bakanlığı