İl içi atama 2018 başvuruları ve kontenjanları erişime açıldı. Öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden başvurularını bu cumaya kadar yapabilecek.30 Mayıs 2018 tarihine kadar ataması yapılanların, mevcut okullarla ilişikleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren kesilebilecek ve görevlerine başlayabilecekler. Öğretmenler puanlarına göre atanacaklar. Bu nedenle kontenjan sayıları da çok önemli.

Ayrıca Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.Yazımızdan MEBBİS üzerinden başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenleri ve atama kontenjanlarını bulabilirsiniz.

MEBBİS NEDİR?

MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri öğretmenlerin mesleki işlemlerini kolaylıkla halletmeleri için MEB tarafından oluşturulmuş elektronik sistemdir. MEBBİS giriş için: https://mebbis.meb.gov.tr/

MEBBİS'TEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU İŞLEMİ HAKKINDA

İnternet ortamında başvuruda bulunan öğretmenler, başvuru formunu MEBBİS üzerinden doldurduktan sonra eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde onaylatmalı. Onaylanmamış başvuruların geçersiz sayıldığınız unutmayın.

Ayrıca MEBBİS sisteminde atama için başvuru yaparken mutlaka elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinizi dikkatle kontrol edin.



ATAMA KONTENJANLARI İL İL SORGULAMAYA AÇILDI

Atama için başvuran öğretmenler kontenjan durumlarının ilgili ilin MEB sitesinden öğrenebilecek. İl müdürlükleri tarafından her il için ayrı kontenjan belirleniyor. Bağlı bulunduğunuz MEB sitesinin sayfasından kontenjan sorgulama yapabilirsiniz.

ZORUNLU ÇALIŞMASINI TAMAMLAYAN ÖRETMENLER;

Zorunlu çalışmasını tamamlayan ya da yükümlülüğü bulunmayan öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çalıştıkları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme talebinde bulunabilecek. il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İÇİN ÖĞRETMENLERDE ARANAN ŞARTLAR

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler. İşte zorunlu çalışma yüküne göre atanma durumları...



ZORUNLU ÇALIŞMASI YÜKÜMLÜSÜ ÖĞRETMENLER;

- 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,

- 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

- 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

ÜÇ YILLIK SÜRENİN HESABINDA ÖĞRETMENLER;

- Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

- Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

- Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.



İŞTE BELLİ OLAN KONTENJANLAR

02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız

03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız

04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız

05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız

07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız

08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız

11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız

12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız

13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız

15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız

16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız

17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız

20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız

21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız

23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız

25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız

28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız

31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız

32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız

33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız

34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız

35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız

36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız

38 Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız

39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız

41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız

42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız

43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız

45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız

46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız

47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız

48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız

49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız

50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız

51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız

52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız

54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız

55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız

56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız

57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız

58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız

59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız

60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız

62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız

64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız

65 Van İl MEM İçin Tıklayınız

66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız

67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız

68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız

70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız

72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız

73 Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız

77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız

78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız

80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız





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