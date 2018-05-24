İl içi atama 2018 başvuruları ve kontenjanları erişime açıldı. Öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden başvurularını bu cumaya kadar yapabilecek.30 Mayıs 2018 tarihine kadar ataması yapılanların, mevcut okullarla ilişikleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren kesilebilecek ve görevlerine başlayabilecekler. Öğretmenler puanlarına göre atanacaklar. Bu nedenle kontenjan sayıları da çok önemli.
Ayrıca Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.Yazımızdan MEBBİS üzerinden başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenleri ve atama kontenjanlarını bulabilirsiniz.
MEBBİS NEDİR?
MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri öğretmenlerin mesleki işlemlerini kolaylıkla halletmeleri için MEB tarafından oluşturulmuş elektronik sistemdir. MEBBİS giriş için: https://mebbis.meb.gov.tr/
MEBBİS'TEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU İŞLEMİ HAKKINDA
İnternet ortamında başvuruda bulunan öğretmenler, başvuru formunu MEBBİS üzerinden doldurduktan sonra eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde onaylatmalı. Onaylanmamış başvuruların geçersiz sayıldığınız unutmayın.
Ayrıca MEBBİS sisteminde atama için başvuru yaparken mutlaka elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinizi dikkatle kontrol edin.
ATAMA KONTENJANLARI İL İL SORGULAMAYA AÇILDI
Atama için başvuran öğretmenler kontenjan durumlarının ilgili ilin MEB sitesinden öğrenebilecek. İl müdürlükleri tarafından her il için ayrı kontenjan belirleniyor. Bağlı bulunduğunuz MEB sitesinin sayfasından kontenjan sorgulama yapabilirsiniz.
ZORUNLU ÇALIŞMASINI TAMAMLAYAN ÖRETMENLER;
Zorunlu çalışmasını tamamlayan ya da yükümlülüğü bulunmayan öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çalıştıkları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme talebinde bulunabilecek. il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İÇİN ÖĞRETMENLERDE ARANAN ŞARTLAR
30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler. İşte zorunlu çalışma yüküne göre atanma durumları...
ZORUNLU ÇALIŞMASI YÜKÜMLÜSÜ ÖĞRETMENLER;
- 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,
- 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,
- 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
ÜÇ YILLIK SÜRENİN HESABINDA ÖĞRETMENLER;
- Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,
- Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
- Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
İŞTE BELLİ OLAN KONTENJANLAR
02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız
03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız
04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız
05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız
07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız
08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız
11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız
12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız
13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız
16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız
17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız
20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız
21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız
23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız
25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız
28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız
31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız
32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız
33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız
34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız
36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız
38 Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız
39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız
41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız
42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız
43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız
45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız
46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız
47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız
48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız
49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız
50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız
51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız
52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız
54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız
55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız
56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız
57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız
58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız
59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız
60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız
62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız
64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız
65 Van İl MEM İçin Tıklayınız
66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız
67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız
68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız
70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız
72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız
73 Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız
77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız
78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız
80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız
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