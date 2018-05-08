İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme kontenjanlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak olan kontenjan listesi ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulun kontenjan bilgisini görüntüleyebilecek ve buna göre atama yapabilecek. Peki il içi yer değiştirme ne zaman? İl içi atama başvurusu tarihi belli mi? İşte detaylar...
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN?
12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 32.maddesindeki hükümler doğrultusunda yapılan il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte öğrenciler görev yaptıkları şehirde kontenjan olduğu takdirde istedikleri başka bir okula atama isteyebiliyor.
Konuyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkili kurumlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılmasıyla birlikte il içi yer değiştirme işlemini yapmak isteyen öğretmenler, başvurularına başlayacak.
İl içi yer değiştirme işlemiyle, öğretmenler en fazla 40 okul tercihi yaparak atama isteyebilecekler. Görev yaptıkları şehir içinde böyle bir atama imkanına sahip olan öğretmenlerin en az 3 yıl görev yaptıkları okulda yer alması gerekiyor. Zorunlu hizmet sayılmayan okullarda çalışan öğretmenler eğer adaylıkları kalkmışsa 3 yıl şartı aranmaz.
İlçe/Okul/Kurumlarda görev yapan personele, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeye ilişkin duyuru İlçe/Okul/Kurum idarecileri tarafından imza karşılığı duyurulacak.
İl içi isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunacak personelin hizmet süresi (Söz Konusu Yönetmeliğin 4.cü maddesinin (h) bendince (Değişik:RG-10/12/2014-29201) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,) hesaplanırken son tarih olarak 30 Eylül 2018 tarihi dikkate alınacak.
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