Engelli sağlık raporunun geçerli olması için tam teşekküllü bir hastanede sağlık kuruluna muayene olmanız gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sağlık Kurulu birimi olan hastaneler için MHRS sisteminden ya da 186 randevu hattı aranarak randevu talep edilebilir. Sağlık raporu almadan önce raporu ne için kullanacaksanız o konu ile ilgili birimlerle de görüşmenizi öneririz. Yani sağlık raporu için hangi hastanede muayene olunacağına siz de karar veriyor olabilirsiniz, kurumun belirlediği hastaneye de gidebilirsiniz.
İL İL ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALINABİLEN HASTANE LİSTESİ
ADANA Ceyhan Devlet Hastanesi
ADANA Adana Devlet Hastanesi
ADANA Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ADANA Kozan Devlet Hastanesi
ADANA Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi S.E.A.M
ADANA Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi
ADIYAMAN T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ADIYAMAN Gölbaşı Devlet Hastanesi
ADIYAMAN Kahta Devlet Hastanesi
ADIYAMAN Besni Devlet Hastanesi
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
AFYONKARAHİSAR Sandıklı Devlet Hastanesi
AFYONKARAHİSAR Kocatepe Üniversitesi AhmetNecdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi
AĞRI Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
AĞRI Patnos Devlet Hastanesi
AKSARAY Aksaray Devlet Hastanesi
AMASYA Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMASYA Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
ANKARA Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma
ANKARA Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi
ANKARA Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
ANKARA Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
ANKARA Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi
ANKARA Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
ANKARA Beypazarı Devlet hastanesi
ANKARA Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
ANKARA Kızılcahamam Devlet Hastanesi
ANKARA Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA 29 Mayıs Devlet Hastanesi
ANKARA Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi
ANKARA Kazan Devlet Hastanesi
ANKARA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
ANKARA Başkent Üniversitesi Ankara
ANKARA Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
ANKARA Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
ANKARA Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
ANTALYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANTALYA Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
ANTALYA Finike Devlet Hastanesi
ANTALYA Alanya Devlet Hastanesi
ANTALYA Kemer Devlet Hastanesi
ANTALYA Serik Devlet Hastanesi
ANTALYA Korkuteli Devlet Hastanesi
ANTALYA Kumluca Devlet Hastanesi
ANTALYA Manavgat Devlet Hastanesi
ANTALYA Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ARDAHAN Ardahan Devlet Hastanesi
ARTVİN Artvin Devlet Hastanesi
ARTVİN Hopa Devlet Hastanesi
AYDIN Aydın Devlet Hastanesi
AYDIN Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
AYDIN Kuşadası Devlet Hastanesi
AYDIN Nazilli Devlet Hastanesi
AYDIN Söke Fehime Faik Kocagöz DevletHastanesi
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
BALIKESİR Balıkesir Devlet Hastanesi
BALIKESİR Atatürk Devlet Hastanesi
BALIKESİR Bandırma Devlet Hastanesi
BALIKESİR Burhaniye Devlet Hastanesi
BALIKESİR Edremit Devlet Hastanesi
BALIKESİR Gönen Devlet Hastanesi
BALIKESİR Ayvalık Devlet Hastanesi
BARTIN Bartın Devlet Hastanesi
BATMAN Batman Bölge Devlet Hastanesi
BAYBURT Bayburt Devlet Hastanesi
BİLECİK Bilecik Devlet Hastanesi
BİLECİK Bozüyük Devlet Hastanesi
BİNGÖL Bingöl Devlet Hastanesi
BİTLİS Bitlis Devlet Hastanesi
BİTLİS Tatvan Devlet Hastanesi
BOLU Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
BURDUR Burdur Devlet Hastanesi
BURDUR Bucak Devlet Hastanesi
BURSA Bursa Devlet Hastanesi
BURSA Çekirge Devlet Hastanesi
BURSA Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi
BURSA İnegöl Devlet Hastanesi
BURSA Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
BURSA Orhangazi Devlet Hastanesi
BURSA Yenişehir Devlet Hastanesi
BURSA İznik Devlet Hastanesi
BURSA Karacabey Devlet Hastanesi
BURSA Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi
BURSA Uludağ Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
ÇANAKKALE Çanakkale Devlet Hastanesi
ÇANAKKALE Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi
ÇANAKKALE Biga Devlet Hastanesi
ÇANKIRI Çankırı Devlet Hastanesi
ÇORUM T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DENİZLİ Denizli Devlet Hastanesi
DENİZLİ Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi
DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
DİYARBAKIR Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DİYARBAKIR Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
DİYARBAKIR Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
DİYARBAKIR Ergani Devlet Hastanesi
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DİYARBAKIR Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi
DİYARBAKIR Bismil Devlet Hastanesi
DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
DÜZCE Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
DÜZCE Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
EDİRNE Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
EDİRNE Keşan Devlet Hastanesi
EDİRNE Uzunköprü Devlet Hastanesi
EDİRNE Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ELAZIĞ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ERZİNCAN T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ERZURUM Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ERZURUM Oltu Devlet Hastanesi
ERZURUM Horasan Devlet Hastanesi
ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi
ERZURUM Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanesi
ESKİŞEHİR Eskişehir Devlet Hastanesi
ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
GAZİANTEP Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi
GAZİANTEP 25 Aralık Devlet Hastanesi
GAZİANTEP Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi
GAZİANTEP Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
GAZİANTEP Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
GAZİANTEP Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
GİRESUN Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
GÜMÜŞHANE Gümüşhane Devlet Hastanesi
GÜMÜŞHANE Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi
HAKKARİ Hakkari Devlet Hastanesi
HAKKARİ Yüksekova Devlet Hastanesi
HATAY Antakya Devlet Hastanesi
HATAY Kırıkhan Devlet Hastanesi
HATAY İskenderun Devlet Hastanesi
HATAY Dörtyol Devlet Hastanesi
HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
IĞDIR Iğdır Devlet Hastanesi
ISPARTA Yalvaç Devlet Hastanesi
ISPARTA Isparta Devlet Hastanesi
ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İSTANBUL Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Büyükçekmece Devlet Hastanesi
İSTANBUL Başakşehir Devlet Hastanesi
İSTANBUL Esenyurt Devlet Hastanesi
İSTANBUL Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Bayrampaşa Devlet Hastanesi
İSTANBUL Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Beykoz Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Silivri Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İSTANBUL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
İSTANBUL Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
İSTANBUL Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İZMİR TC Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İZMİR İzmir Selçuk Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İZMİR İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
İZMİR İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İZMİR İzmir Urla Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Bayındır Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İZMİR İzmir Çeşme Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İZMİR İzmir Menemen Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir Tire Devlet Hastanesi
İZMİR İzmir M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi
KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
KARABÜK T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KARABÜK Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
KARAMAN Karaman Ermenek Hastanesi
KARAMAN Karaman Devlet Hastanesi
KARS Kars Harakani Devlet Hastanesi
KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
KASTAMONU Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
KAYSERİ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KAYSERİ Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
KAYSERİ Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KIRIKKALE Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
KIRIKKALE Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
KIRKLARELİ Kırklareli Devlet Hastanesi
KIRKLARELİ Lüleburgaz Devlet Hastanesi
KIRŞEHİR T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KİLİS Kilis Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KOCAELİ Gebze Fatih Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
KONYA Konya Numune Hastanesi
KONYA Konya Akşehir Hastanesi
KONYA Konya Beyhekim Hastanesi
KONYA Konya Beyşehir Hastanesi
KONYA Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KONYA Konya Ereğli Devlet Hastanesi
KONYA Konya Seydişehir Hastanesi
KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KONYA Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
KÜTAHYA T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KÜTAHYA Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
MALATYA Malatya Devlet Hastanesi
MALATYA Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
MALATYA İnönü Turgut Özal Tıp Merkezi
MANİSA Manisa Devlet Hastanesi
MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi
MANİSA Salihli Devlet Hastanesi
MANİSA Soma Devlet Hastanesi
MANİSA Akhisar Devlet Hastanesi
MANİSA Alaşehir Devlet Hastanesi
MANİSA Turgutlu Devlet Hastanesi
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi
MARDİN Mardin Devlet Hastanesi
MARDİN Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
MARDİN Mardin Midyat Devlet Hastanesi
MARDİN Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
MERSİN Mersin Devlet Hastanesi
MERSİN Toros Devlet Hastanesi
MERSİN Tarsus Devlet Hastanesi
MERSİN Anamur Devlet Hastanesi
MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi
MERSİN Silifke Devlet Hastanesi
MERSİN Mersin Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi
MUĞLA T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MUĞLA Muğla Fethiye Devlet Hastanesi
MUĞLA Muğla Bodrum Devlet Hastanesi
MUĞLA Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
MUĞLA Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi
MUŞ Muş Devlet Hastanesi KOCAELİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KOCAELİ Gebze Fatih Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
KONYA Konya Numune Hastanesi
KONYA Konya Akşehir Hastanesi
KONYA Konya Beyhekim Hastanesi
KONYA Konya Beyşehir Hastanesi
KONYA Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KONYA Konya Ereğli Devlet Hastanesi
KONYA Konya Seydişehir Hastanesi
KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KONYA Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
KÜTAHYA T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KÜTAHYA Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
MALATYA Malatya Devlet Hastanesi
MALATYA Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
MUŞ Muş Bulanık Devlet Hastanesi
NEVŞEHİR Nevşehir Devlet Hastanesi
NİĞDE Niğde Devlet Hastanesi
ORDU Ordu Devlet Hastanesi
ORDU Ordu Ünye Devlet Hastanesi
ORDU Ordu Fatsa Devlet Hastanesi
ORDU T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
OSMANİYE Osmaniye Devlet Hastanesi
OSMANİYE Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi
OSMANİYE Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi
RİZE T.C. Sağlık Bakanlığı Recep TayyipErdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
RİZE Rize Devlet Hastanesi
SAKARYA T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SAKARYA Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
SAMSUN Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi
SAMSUN Samsun Bafra Devlet Hastanesi
SAMSUN Samsun Gazi Devlet Hastanesi
SAMSUN Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SAMSUN Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
SAMSUN Ondokuz Mayıs Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
SİİRT Siirt Devlet Hastanesi
SİNOP Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
SİVAS Sivas Devlet Hastanesi
SİVAS Sivas Numune Hastanesi
SİVAS Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi
SİVAS Sivas Suşehri Devlet Hastanesi
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
ŞANLIURFA Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
ŞANLIURFA Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ŞANLIURFA Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
ŞANLIURFA Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
ŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesi
ŞIRNAK Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞ Tekirdağ Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞ Çerkezköy Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TOKAT Tokat Devlet Hastanesi
TOKAT Tokat Turhal Devlet Hastanesi
TOKAT Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
TOKAT Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TRABZON Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TRABZON Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
TRABZON Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet
TRABZON Trabzon Of Devlet Hastanesi
TRABZON Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi
TUNCELİ Tunceli Devlet Hastanesi UŞAK Uşak Devlet Hastanesi
VAN Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
VAN Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
VAN Van Erciş Devlet Hastanesi
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi
YALOVA Yalova Devlet Hastanesi
YOZGAT Yozgat Devlet Hastanesi
YOZGAT Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
YOZGAT Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi
ZONGULDAK Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
ZONGULDAK Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
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