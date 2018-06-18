Engelli sağlık raporunun geçerli olması için tam teşekküllü bir hastanede sağlık kuruluna muayene olmanız gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sağlık Kurulu birimi olan hastaneler için MHRS sisteminden ya da 186 randevu hattı aranarak randevu talep edilebilir. Sağlık raporu almadan önce raporu ne için kullanacaksanız o konu ile ilgili birimlerle de görüşmenizi öneririz. Yani sağlık raporu için hangi hastanede muayene olunacağına siz de karar veriyor olabilirsiniz, kurumun belirlediği hastaneye de gidebilirsiniz.

İL İL ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALINABİLEN HASTANE LİSTESİ

ADANA Ceyhan Devlet Hastanesi

ADANA Adana Devlet Hastanesi

ADANA Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ADANA Kozan Devlet Hastanesi

ADANA Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi S.E.A.M

ADANA Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

ADIYAMAN T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ADIYAMAN Gölbaşı Devlet Hastanesi

ADIYAMAN Kahta Devlet Hastanesi

ADIYAMAN Besni Devlet Hastanesi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

AFYONKARAHİSAR Sandıklı Devlet Hastanesi

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Üniversitesi AhmetNecdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi

AĞRI Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI Patnos Devlet Hastanesi

AKSARAY Aksaray Devlet Hastanesi

AMASYA Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMASYA Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi

ANKARA Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma

ANKARA Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi

ANKARA Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

ANKARA Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

ANKARA Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi

ANKARA Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

ANKARA Beypazarı Devlet hastanesi

ANKARA Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

ANKARA Kızılcahamam Devlet Hastanesi

ANKARA Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARA 29 Mayıs Devlet Hastanesi

ANKARA Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi

ANKARA Kazan Devlet Hastanesi

ANKARA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi

ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

ANKARA Başkent Üniversitesi Ankara

ANKARA Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

ANKARA Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ANKARA Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

ANTALYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANTALYA Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

ANTALYA Finike Devlet Hastanesi

ANTALYA Alanya Devlet Hastanesi

ANTALYA Kemer Devlet Hastanesi

ANTALYA Serik Devlet Hastanesi

ANTALYA Korkuteli Devlet Hastanesi

ANTALYA Kumluca Devlet Hastanesi

ANTALYA Manavgat Devlet Hastanesi

ANTALYA Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ARDAHAN Ardahan Devlet Hastanesi

ARTVİN Artvin Devlet Hastanesi

ARTVİN Hopa Devlet Hastanesi

AYDIN Aydın Devlet Hastanesi

AYDIN Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

AYDIN Kuşadası Devlet Hastanesi

AYDIN Nazilli Devlet Hastanesi

AYDIN Söke Fehime Faik Kocagöz DevletHastanesi

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

BALIKESİR Balıkesir Devlet Hastanesi

BALIKESİR Atatürk Devlet Hastanesi

BALIKESİR Bandırma Devlet Hastanesi

BALIKESİR Burhaniye Devlet Hastanesi

BALIKESİR Edremit Devlet Hastanesi

BALIKESİR Gönen Devlet Hastanesi

BALIKESİR Ayvalık Devlet Hastanesi

BARTIN Bartın Devlet Hastanesi

BATMAN Batman Bölge Devlet Hastanesi

BAYBURT Bayburt Devlet Hastanesi

BİLECİK Bilecik Devlet Hastanesi

BİLECİK Bozüyük Devlet Hastanesi

BİNGÖL Bingöl Devlet Hastanesi

BİTLİS Bitlis Devlet Hastanesi

BİTLİS Tatvan Devlet Hastanesi

BOLU Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

BURDUR Burdur Devlet Hastanesi

BURDUR Bucak Devlet Hastanesi

BURSA Bursa Devlet Hastanesi

BURSA Çekirge Devlet Hastanesi

BURSA Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi

BURSA İnegöl Devlet Hastanesi

BURSA Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

BURSA Orhangazi Devlet Hastanesi

BURSA Yenişehir Devlet Hastanesi

BURSA İznik Devlet Hastanesi

BURSA Karacabey Devlet Hastanesi

BURSA Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BURSA Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi

BURSA Uludağ Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇANAKKALE Çanakkale Devlet Hastanesi

ÇANAKKALE Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi

ÇANAKKALE Biga Devlet Hastanesi

ÇANKIRI Çankırı Devlet Hastanesi

ÇORUM T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DENİZLİ Denizli Devlet Hastanesi

DENİZLİ Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

DİYARBAKIR Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi

DİYARBAKIR Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

DİYARBAKIR Ergani Devlet Hastanesi

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DİYARBAKIR Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

DİYARBAKIR Bismil Devlet Hastanesi

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

DÜZCE Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

DÜZCE Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

EDİRNE Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

EDİRNE Keşan Devlet Hastanesi

EDİRNE Uzunköprü Devlet Hastanesi

EDİRNE Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

ELAZIĞ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

ERZİNCAN T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ERZURUM Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ERZURUM Oltu Devlet Hastanesi

ERZURUM Horasan Devlet Hastanesi

ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi

ERZURUM Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanesi

ESKİŞEHİR Eskişehir Devlet Hastanesi

ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi



GAZİANTEP Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi

GAZİANTEP 25 Aralık Devlet Hastanesi

GAZİANTEP Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi

GAZİANTEP Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi

GAZİANTEP Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

GAZİANTEP Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

GİRESUN Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

GÜMÜŞHANE Gümüşhane Devlet Hastanesi

GÜMÜŞHANE Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi

HAKKARİ Hakkari Devlet Hastanesi

HAKKARİ Yüksekova Devlet Hastanesi

HATAY Antakya Devlet Hastanesi

HATAY Kırıkhan Devlet Hastanesi

HATAY İskenderun Devlet Hastanesi

HATAY Dörtyol Devlet Hastanesi

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

IĞDIR Iğdır Devlet Hastanesi

ISPARTA Yalvaç Devlet Hastanesi

ISPARTA Isparta Devlet Hastanesi

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi



İSTANBUL Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Büyükçekmece Devlet Hastanesi

İSTANBUL Başakşehir Devlet Hastanesi

İSTANBUL Esenyurt Devlet Hastanesi

İSTANBUL Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Bayrampaşa Devlet Hastanesi

İSTANBUL Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Beykoz Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İSTANBUL Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

İSTANBUL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

İSTANBUL Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İZMİR TC Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İZMİR İzmir Selçuk Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İZMİR İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

İZMİR İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İZMİR İzmir Urla Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Bayındır Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İZMİR İzmir Çeşme Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İZMİR İzmir Menemen Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir Tire Devlet Hastanesi

İZMİR İzmir M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

KARABÜK T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KARABÜK Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi

KARAMAN Karaman Ermenek Hastanesi

KARAMAN Karaman Devlet Hastanesi

KARS Kars Harakani Devlet Hastanesi

KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

KASTAMONU Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

KAYSERİ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAYSERİ Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

KAYSERİ Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

KIRIKKALE Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

KIRIKKALE Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

KIRKLARELİ Kırklareli Devlet Hastanesi

KIRKLARELİ Lüleburgaz Devlet Hastanesi

KIRŞEHİR T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KİLİS Kilis Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KOCAELİ Gebze Fatih Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KONYA Konya Numune Hastanesi

KONYA Konya Akşehir Hastanesi

KONYA Konya Beyhekim Hastanesi

KONYA Konya Beyşehir Hastanesi

KONYA Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KONYA Konya Ereğli Devlet Hastanesi

KONYA Konya Seydişehir Hastanesi

KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

KONYA Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

KÜTAHYA T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KÜTAHYA Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi

MALATYA Malatya Devlet Hastanesi

MALATYA Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

MALATYA İnönü Turgut Özal Tıp Merkezi

MANİSA Manisa Devlet Hastanesi

MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi

MANİSA Salihli Devlet Hastanesi

MANİSA Soma Devlet Hastanesi

MANİSA Akhisar Devlet Hastanesi

MANİSA Alaşehir Devlet Hastanesi

MANİSA Turgutlu Devlet Hastanesi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi

MARDİN Mardin Devlet Hastanesi

MARDİN Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi

MARDİN Mardin Midyat Devlet Hastanesi

MARDİN Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi

MERSİN Mersin Devlet Hastanesi

MERSİN Toros Devlet Hastanesi

MERSİN Tarsus Devlet Hastanesi

MERSİN Anamur Devlet Hastanesi

MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi

MERSİN Silifke Devlet Hastanesi

MERSİN Mersin Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi

MUĞLA T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MUĞLA Muğla Fethiye Devlet Hastanesi

MUĞLA Muğla Bodrum Devlet Hastanesi

MUĞLA Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

MUĞLA Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi

MUŞ Muş Devlet Hastanesi KOCAELİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KOCAELİ Gebze Fatih Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KONYA Konya Numune Hastanesi

KONYA Konya Akşehir Hastanesi

KONYA Konya Beyhekim Hastanesi

KONYA Konya Beyşehir Hastanesi

KONYA Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KONYA Konya Ereğli Devlet Hastanesi

KONYA Konya Seydişehir Hastanesi

KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

KONYA Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

KÜTAHYA T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KÜTAHYA Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi

MALATYA Malatya Devlet Hastanesi

MALATYA Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

MUŞ Muş Bulanık Devlet Hastanesi

NEVŞEHİR Nevşehir Devlet Hastanesi

NİĞDE Niğde Devlet Hastanesi

ORDU Ordu Devlet Hastanesi

ORDU Ordu Ünye Devlet Hastanesi

ORDU Ordu Fatsa Devlet Hastanesi

ORDU T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OSMANİYE Osmaniye Devlet Hastanesi

OSMANİYE Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi

OSMANİYE Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi

RİZE T.C. Sağlık Bakanlığı Recep TayyipErdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

RİZE Rize Devlet Hastanesi

SAKARYA T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SAKARYA Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

SAMSUN Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi

SAMSUN Samsun Bafra Devlet Hastanesi

SAMSUN Samsun Gazi Devlet Hastanesi

SAMSUN Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SAMSUN Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

SİİRT Siirt Devlet Hastanesi

SİNOP Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

SİVAS Sivas Devlet Hastanesi

SİVAS Sivas Numune Hastanesi

SİVAS Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi

SİVAS Sivas Suşehri Devlet Hastanesi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ŞANLIURFA Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

ŞANLIURFA Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ŞANLIURFA Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi

ŞANLIURFA Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi

ŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesi

ŞIRNAK Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞ Tekirdağ Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞ Çerkezköy Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TOKAT Tokat Devlet Hastanesi

TOKAT Tokat Turhal Devlet Hastanesi

TOKAT Tokat Erbaa Devlet Hastanesi

TOKAT Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TRABZON Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TRABZON Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

TRABZON Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet

TRABZON Trabzon Of Devlet Hastanesi

TRABZON Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi

TUNCELİ Tunceli Devlet Hastanesi UŞAK Uşak Devlet Hastanesi

VAN Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VAN Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

VAN Van Erciş Devlet Hastanesi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi

YALOVA Yalova Devlet Hastanesi

YOZGAT Yozgat Devlet Hastanesi

YOZGAT Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi

YOZGAT Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi

ZONGULDAK Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

ZONGULDAK Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi