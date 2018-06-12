Türkiye’de 85 bin kişide, iltihabi bir bağırsak hastalığı olan İnflamatuvar bağırsak hastalığı bulunuyor. Bu hastaların en büyük sorunu tuvalet problemi. Tuvaletlerini tutamayan ve günde 20 kez tuvalete çıkan bu hastalar, karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetlerini, aslında ücret ödemedikleri bir ilaç sayesinde gideriyor.
HT Egeli'de yer alan habere göre; İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD) Başkanı Ömür Akkaya, ilacın piyasada bulunmadığını, dolayısıyla hastalığın ilerlediğini ve pek çok hastanın tuvalet ihtiyacı nedeniyle evlerinden çıkamadığını söyledi.
YARIM KALIYOR
Türkiye’de 85 bin hasta olduğu gibi, binlerce kişinin de henüz tanı aşamasında olduğunu vurgulayan Akkaya, “Bizim hastalığımızda karın ağrısı, ishal ve kanlı ishal şeklinde şikayetler oluyor. Bu hastalık kroniktir ve ömür boyu süreceği için sürekli ilaç kullanmamız gerekiyor. İlaçlarımızı bulamadığımız için de tedavimiz de yarım kalıyor. İlacımız, bağırsaktaki iltihabın azalmasına yarıyor ve bizi ameliyattan ve kanserden koruyor. Türkiye’de birçok hasta derneğimize ulaşarak ilaç bulamadıklarını söylüyor. 85 bin hasta var ama gelen ilaç 10 bin hastaya anca yetebilecek kadar. İlaçları devlet karşılıyor. Herhangi bir para vermiyoruz ancak ilaca ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Eczaneye gittiğimizde ‘ilaç yok, üretilen ilaçlar yetersiz’ diyor. İlaç firmaları ise devletle iletişim haline geçmemiz gerektiğini söylüyor” dedi.
Uzun yıllardır İBH ile yaşadıklarını belirten diğer dernek üyeleri Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “İlaç bulamıyoruz. Bazen başka şehirlerden bir iki kutu ilaç bulabiliyoruz ama her gün içmek zorunda olduğumuz ilaçlarımız var. Günde 20 kez tuvalete giriyoruz ve bu durum bizi kısıtlıyor” diye konuştu.
İZMİR'E ÖZEL PROJE
İBHAYD ayrıca, İBH’ler için ‘Acil tuvalet bekleyemez’ kart uygulamasını da başlattı. Dernek Başkanı Akkaya, “İBH’lere özel kart hazırladık. Kart şu anda İzmir’de özel bir alışveriş merkezinde deneme aşamasında. Uygulamayı Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz” diye konuştu.
"İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği daha önce durumu protesto etmişti."
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