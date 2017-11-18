Kars'ta aşırı kiloları nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk çekince spor ve diyete başlayan Muhammet Abdullah Kondakçı, 9 ayda 60 kilo verdi.

AA'nın haberine göre, 22 yaşındaki Kondakçı, bir süre önce kıyafet bulmakta çektiği sıkıntılar ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zayıflamaya karar verdi. Bu süreçte beslenme uzmanı ve antrenör Kıvanç Buru ile yolları kesişen Kondakçı, kilolarından kurtulmak için Buru'dan yardım istedi. Buru'nun nezaretinde 9 ay önce spora başlayan Kondakçı, kısa sürede kilo vermeye başladı.

Azim ve hırslı şekilde çalışarak doğal yollarla zayıflamaya çalışan Kondakçı, beslenmesine de dikkat ederek spor yapmayı sürdürdü. Buru'nun desteği ve yönlendirmesiyle 9 ayda 130 kilodan 70 kiloya düşen Kondakçı, adeta yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Sporla zayıflama yolunu izledik"

Kondakçı, fazla kilolarının günlük yaşantısında olumsuzluklar oluşturduğunu söylüyor. Mağazalara gittiğinde istediği kıyafetleri alamadığı için üzüldüğünü anlatan Kondakçı, "Mağazalara gittiğimde kıyafetlerin modeline rengine bakmadan sadece en büyük bedeni alıp çıkıyordum, bu nedenle artık bu kilolarımdan ebediyen kurtulmak istediğimi fark ettim. Uzman birinden yardım almak isterken sporla zayıflama yolunu izledik." dedi.

Kondakçı, üniversite hayatında da arkadaşlarının kilolarına ilişkin söylemlerinden rahatsız olduğunu vurgulayarak "Kilolarım üniversite hayatımı da etkiledi. Konferanslara gittiğimizde, farklı bir mekana girdiğimizde, arkadaşlarım diğer kişiler birbirini dürterek 'Şu çocuğun kilolarına bak, şu büyüklüğe bak, bu büyüklükte adam mı olur?' gibi söylemleri oluyordu. Sonra hırs yaparak ben de kilolarımdan kurtuldum." diye konuştu.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyorum"

Düzenli spor yaparak kilolarından kurtulduğunu ifade eden Kondakçı, şöyle konuştu:

"Diyet ve spora ilk başta 130 kilo idim, diyetler ve antrenman programlarıyla 70 kiloya kadar düştüm. Şu an sağlıklı, fit ve özgüven kazanmış şekilde istediği her ortamda istediği şekilde davranabilen birey olarak yaşamıma devam ediyorum. Kilolu olmak kader değil, isteyen herkes azimle çalışırsa istediği kiloya spor sayesinde düşebilir. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum."

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"İnandı ve istediği ideal kilosuna kavuştu"

Beslenme uzmanı ve antrenör Kıvanç Buru ise Muhammet Abdullah Kondakçı'nın azim ve hırsıyla 130 kilodan 70 kiloya düştüğünü söyledi.

Zayıfladıktan sonra Kondakçı'nın kilo alıp vermeyi dengede tuttuğunu ve yediği kadar da spor yaptığını anlatan Buru, "Abdullah bize ilk geldiğinde 130 kiloydu, zayıflamasının uzun bir süre alacağını ve zorlu bir sürecin olacağını kendisine söyledik. Tabii bu süreçte spor ve diyet yapıp bazı şeylerden feragat edecekti. Abdullah bunların hepsini yerine getirdi, zorlu bir süreçten geçti zamanından feragat etti ve 60 kilo verip 70 kiloya düştü." dedi.

Buru, Kondakçı'nın doğal yollarla zayıfladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu süreçte hiç bir ilaç ya da yağ yakıcı desteği hiç almadı. Özellikle son zamanlarda kullanılan steroid grubu ilaçlar gibi hiçbirine başvurmadık sadece diyet ve sıkı spor yaparak kiloyu verdi, bu kiloyu 9 aylık süreçte verdi. Kondakçı, azimle çalıştı ve sağlam şekilde yaşam standartlarını artırarak sporuna yine devam ediyor. Kilolu olanlara şunu söylüyoruz: Ameliyat olmak revaçta olan bir şey ama gerçek olan bir şey var, alınan kalori verilen kalorilerden daha az olursa insanlar kilo verebiliyor. Kondakçı'dan da bir Kondakçı daha çıktı, sporunu beslenmesini zamanında yaptı, inandı ve istediği ideal kilosuna kavuştu."