Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Dünya Savaşı ve Perspektifinden Ortadoğu" konulu söyleşiye katıldı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Buse Biçer'in "Bugünkü Ortadoğu'nun durumu ne olacak?" sorusuna yanıt vererek, "Ortadoğu'daki karışıklıkların sebeplerine 4 asır boyu 1516'dan başlayarak, hemen hemen 1918 yıllarına kadar Musul'daydık. 401 sene bu Ortadoğu elimizdeydi. Bunun bir kısmı el altı elimizdeydi. Açık konuşmak gerekirse orası da pek sakin değildi" diye konuştu.
"SAVAŞIN SONUNDA KİNLENDİLER"
1. Dünya Savaşı'nda İngilizler'in Ortadoğu'daki hayallerini gerçekleştiremediklerini kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, "Bakü'de süren savaşta İngiltere Türkler'in karşısından çekildi. Biz Bakü'ye kimlerle kavga ettik de girdik biliyor musunuz? Kimle girdik, kiminle kavga ettik, karşımızdaki düşman kim? Müttefikimiz Almanlar ile kalkıştık. Bakü'ye girişimiz çok önemli bir şeydir. Bu sene 100. yılı kutlanacak. Bu savaşın sonucunda İngiltere kinlendi tabii. Girdiği Ortadoğu'da istediği eski bir efsaneyi gerçekleştiremedi" şeklinde konuştu.
"BİLGİLER YANLIŞ"
Türkiye'de tarih öğretiminde hataların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih öğretimi feci bir haldedir ve Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymaz. Çünkü öyle bir problemi yok. Başka şeylerden evvel önce tarh öğreteceksiniz. Tabii ki çok detaylı bir tarih öğretemezsiniz, bu mümkün değildir. Ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Ciddi tarih yazmaya teşebbüs Atatürk devrinde olmuştur. Daha sonra bu kesintiye uğramıştır. Bunun nedenleri var, her şeyi dışarıdan aramayın, içeride de problemler var. Öğretmen kafasıyla tarih yazılmaz. Efendim 'tarih profesörlerine yazdıralım' diyeceksiniz. Onların da yazdıkları daha iyi değil. Her Türk münevverinin tarih yazımını denemesi gerekir. Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın. Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmasının ardından katılımcılarının soruları yanıtlandı. Söyleşi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Buse Biçer'e hediye takdimi ile son buldu.
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