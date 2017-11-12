İlber Ortaylı ve Celal Şengör, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Mustafa Kemal Atürk'ün eğitim alanında attığı adımların masaya yatırılacağı programda öte yandan Cumhuriyet döneminin eğitim hayatına nasıl yansıdığı konuşulacak.

İlber Ortaylı'nın konuşmasının satır başları:



İran'da illa birşey olmasına gerek yok. Canım ister bir şey görmeye giderim. Gezmek çok önemli birşey. Tecrübeli usta ile şehrin baş mimarı aynı dili konuşuyor.

ŞENGÖR'DEN ATATÜRK YORUMU

Prof. Dr. Celal Şengör, "Atatürk'ün coğrafya bilgisi inanılmaz. Kafasında o cephe var. Harita şeklinde kafasında duruyor. Hangi birlik nerede biliyor. 'Vah vah yeniliyoruz' diyorlar. Atatürk 'Çekiliyorlar' diyor. Coğrafyayı ezbere bilmek müthiş bir şey"

Celal Şengör, kitaptan öğrenirsin. O bir yere kadar. Taş tanımak çok önemli, çok da zor olmayan birşey.