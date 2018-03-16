Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna karşı önleyici, düzenleyici ve adli çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, suça ilişkin planlı operasyonlarda son 2 yıl içerisinde 2 bin 667 kişi yakalandı.
AA'nın haberine göre, operasyonlar sonucunda 2017'de iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunun işlendiği olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 azaldı. Bu yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş görüldü.
İletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna ilişkin operasyonların yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi.
Suçu konu alan ve yaş gruplarına göre hazırlanan karikatürler, 7 milyon 508 bin 579 ders kitabında yer aldı.
Emniyet Teşkilatı personeli tarafından 45 bin 337 vatandaşa, suçu konu alan tiyatro gösterimi yapıldı ve 62 bin 840 özel güvenlik görevlisine de eğitim verildi.
Yerel ve ulusal yayın yapan 409 televizyon kanalı, 1391 radyo kanalı ve 2 bin 315 gazetede bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda ulusal yayın yapan 7 ayrı haber kanalına "özel haber" olarak konuyla ilgili röportaj verildi.
Cep telefonu kullanıcısı 74 milyon aboneye uyarı niteliğindeki SMS'ten 2 kez gönderildi. Mesajın ayrıca ülke genelinde vapur, metro, belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında yayımlanması da sağlandı.
Yurt genelinde 1 milyon 320 bin broşür dağıtılırken, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunun "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamına alınması sağlandı.
Aralarında din görevlisi, öğrenci, veliler, öğretmenler, akademisyenler, avukatlar, banka çalışanları, toplu taşıma araç sürücüleri, esnaf ve meslek odası üyelerinin bulunduğu kişilere konuya ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
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