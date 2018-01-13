Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

AA'nın haberine göre, sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sisin etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirdi.

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ılgaz dağı

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