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Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!

31.05.2018 - 11:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İcatları ve insana duyduğu saygıyla dünyanın konuştuğu Japonlar ilginç yeniliklere imza atıyor. İşte en ilginç Japon icatları ve Japonya'da rastlanan ilginç manzaralar!

  • 1 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    1 | 88

    Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var. 

     

  • 2 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    2 | 88

    İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.

     

  • 3 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    3 | 88

    Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.

     

  • 4 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    4 | 88

    Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor. 

     

  • 5 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    5 | 88

    Japonlar 2014 FIFA Dünya Kupası maçı sonrası stadı temizliyor. 

     

  • 6 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    6 | 88

    Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor. 

     

  • 7 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    7 | 88

    Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.

     

  • 8 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    8 | 88

    Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.

     

  • 9 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    9 | 88

    Japon hastane yemekleri...

     

  • 10 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    10 | 88

    Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor. 

     

  • 11 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    11 | 88

    Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor. 

     

  • 12 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    12 | 88

    Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor. 

     

  • 13 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    13 | 88

    Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor. 

     

  • 14 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    14 | 88

    Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha. 

     

  • 15 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    15 | 88

    Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var. 

     

     

  • 16 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    16 | 88

    Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.

  • 17 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    17 | 88

    Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor. 

     

  • 18 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    18 | 88

    Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu. 

     

  • 19 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    19 | 88

    Tokyo'da tren sırası... 

     

  • 20 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    20 | 88

    Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.

     

  • 21 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    21 | 88

    Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.

     

  • 22 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    22 | 88

    Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar. 

     

  • 23 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    23 | 88

    Neredeyse arabaların tamamı tersine park edilmiş. Böylelikle aracı çıkarmak daha kolay. 

     

  • 24 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    24 | 88

    Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün. 

     

  • 25 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    25 | 88

    Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk. 

     

  • 26 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    26 | 88

    Japonlar o kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar. 

     

  • 27 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    27 | 88

    Menünün sahte kopyalarını gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz. 

     

  • 28 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    28 | 88

    ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var. 

  • 29 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    29 | 88

    İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu. 

  • 30 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    30 | 88

    İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa. 

  • 31 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    31 | 88

    Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor. 

  • 32 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    32 | 88

    Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor. 

  • 33 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    33 | 88

    Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz. 

  • 34 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    34 | 88

    Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi. 

  • 35 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    35 | 88

    Japonya'da taze yumurta satılan otomat.

  • 36 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    36 | 88

    Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.

  • 37 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    37 | 88

    Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar. 

  • 38 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    38 | 88

    Doğal afetlerin sıkça yaşandığı Japonya'da yine çok farklı bir tasarıma imza atıldı. 

  • 39 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    39 | 88

    Japon tasarım firması Nendo ve Sugita Ace üretimi olan hayat kurtaran yeni ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

  • 40 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    40 | 88

    Birden fazla parçası olan bu tüp herhangi bir afet sırasında hayat kurtarmaya odaklı. 

  • 41 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    41 | 88

    Boyutları bir şemsiyeden daha küçük olan tüpün içinde bir insanın acil ihtiyaç duyacağı her şey var. 

  • 42 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    42 | 88

    Oldukça kullanışlı ve şık görünen tüpün içinde şarj aletinden, küçük makaslara kadar pek çok şey var. 

  • 43 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    43 | 88

    İsmi “Minim+Aid” olan bu kit, 5 cm'lik bir çapa sahip. 

  • 44 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    44 | 88

    Hayat kurtaran bu boru su geçirmiyor ve sel durumunda su üzerinde kalmanızı sağlıyor. 

     

  • 45 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    45 | 88

    Tüpün içinde bir düdük, radyo, yağmurluk, fener, içme suyu ve ilk yardım kiti bulunuyor.

     

  • 46 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    46 | 88

    Bu masaj aleti karpal tünel sendromunu engellemek için yani yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle elleri olumsuz etkileyen bir rahatsızlık için icat edildi. 

  • 47 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    47 | 88

    Kedi patisine benzeyen bu aletin ismi: Kedi gücü masajı. Genellikle boyun ve omuz bölgesinin masajı böyle yapılıyor. 

  • 48 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    48 | 88

    Kafadaki sinir uçlarını etkileyem bu alet, gün içindeki sinir gerilmelerini rahatlatıyor. Normal tarakla da aynı masaj yapılabilir. 

  • 49 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    49 | 88

    Omuz, sırt ve boyun için masaj yapan yastık. 

  • 50 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    50 | 88

    Kafada ağrıyan bölgelere titreşimle masaj yapan alet. 

  • 51 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    51 | 88

    Titreşimli ayak masaj aleti. 

  • 52 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    52 | 88

    Bu masaj topları sadece erkekler için tasarlanmış. 

  • 53 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    53 | 88

    El ve ayak parmaklarını rahatlatan pamuklu çorap. 

  • 54 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    54 | 88

    Doğadan gelen mucize, yüzde salyangoz dolaştırmak. Salyangozlar yüzde dolaşırken kan dolaşımını hızlandırıyorlar. 

  • 55 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    55 | 88

    Geleneksel yöntem: Bardak çekme... 

  • 56 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    56 | 88

    Japon tasarımcı  Mao Yamamoto'nun tasarımı olan bu küçük köpekler işe yaramıyor gibi dursa da durumun aslı öyle değil.

  • 57 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    57 | 88

    Bu küçük köpek şeklindeki kulak tıkaçları gürültüyü azaltma, duşta su kaçmasını engellemek gibi şeylerde kullanılıyor.

  • 58 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    58 | 88

    Klasik kulak tıkaçlarının yanı sıra daha eğlenceli görüntüsü olan tıkaçlar sanki insanın kulakları arasında uzun bir köpek varmış izlenimi de yaratıyor. 

  • 59 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    59 | 88

    Japonlar duşta akıllı telefon kullanımını kolaylaştırmak için küvete yerleştirilebilen, 'banyo hava yastığı'nı icat etti. 

     

  • 60 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    60 | 88

    Bilinen hava yastığını farklı şekilde dizayn eden Japonlar bu ürüne'Akıllı Telefon Tutucu Hava Yastığı' ismini verdi.

     

  • 61 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    61 | 88

    Şişirilip kullanılan, küvete yerleştirilebilen hava yastığı fonksiyonuyla rahatlık sağlarken aparatı sayesinde akıllı telefon kullanımına da olanak sağlıyor. 

     

  • 62 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    62 | 88

    Akıllı telefon su geçirmez kılıfın içinde olduğundan herhangi bir endişe duymadan kullanıma müsade ediyor. 

     

  • 63 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    63 | 88

    Ayrıca hava yastığının kol uzunluğunu kişi kendine göre ayarlayabiliyor. 

     

  • 64 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    64 | 88

    Üstelik bu hava yastığı sadece küvette değil yatarken de kullanılabiliyor. 

  • 65 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    65 | 88
  • 66 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    66 | 88
  • 67 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    67 | 88

    Kulak tıkaçlı küpe 

     

  • 68 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    68 | 88

    Arka cepleri el bezi olan pantolon 

     

  • 69 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    69 | 88

    Göz damlası gözlüğü 

     

  • 70 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    70 | 88

    Portakal soymak için metal tırnak 

     

  • 71 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    71 | 88

    Parmak kesmeyi engelleyici el 

     

  • 72 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    72 | 88

    Uyku kaskı 

     

  • 73 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    73 | 88

    Süpürgeli terlik 

     

  • 74 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    74 | 88

    Tuvalet kağıdı başlık 

     

  • 75 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    75 | 88

    Soğutuculu chop stick

     

  • 76 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    76 | 88

    Kaşıntının yerini göstermek için tişört

     

  • 77 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    77 | 88

    Kulak kamerası 

     

  • 78 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    78 | 88

    Tüm vücudu kaplayan şemsiye 

     

  • 79 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    79 | 88

    Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye...

  • 80 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    80 | 88

    Uyku kapsüllerinden oluşan ve morgu andıran bu oteller Japonya'da kullanılıyor.

  • 81 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    81 | 88

    Japonlar için zaman çok önemli ve su doldururken zamandan kazanmayı amaçlayan bir sürahi...

  • 82 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    82 | 88

    Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.

  • 83 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    83 | 88

    Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.

  • 84 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    84 | 88

    Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak. 

  • 85 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    85 | 88

    Tırnağına öncesinde yapıştırılan kod sayesinde kişinin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

  • 86 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    86 | 88

    Barkodlar, akıllı telefonlarda bulunan QR kod okuyucu ile okutulabiliyor.

  • 87 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    87 | 88

    Bir Japon firmanın geliştirdiği uygulama, telefonlara yüklendiği anda etrafınızda boşta olan tuvalet olduğunda size haber veriyor. Böylece gittiğiniz herhangi bir yerde tuvalet dolu mu boş mu tahminlerini yürütmeye gerek kalmıyor!

  • 88 İlginç Japon icatları ve sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar!
    88 | 88

    Uygulama aynı zamanda 30 dakikadır aralıksız meşgul olan tuvaletleri de bildiriyor. Bu da tuvalette olası kazalar konusunda dışarıdaki kullanıcıları uyarıyor. Sistem tuvalet kapılarındaki sensörü kullanıyor ve doluluğu tespit ediyor.

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