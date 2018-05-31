Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var.
İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.
Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.
Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor.
Japonlar 2014 FIFA Dünya Kupası maçı sonrası stadı temizliyor.
Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor.
Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.
Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.
Japon hastane yemekleri...
Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor.
Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor.
Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor.
Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor.
Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha.
Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var.
Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.
Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor.
Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu.
Tokyo'da tren sırası...
Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.
Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.
Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar.
Neredeyse arabaların tamamı tersine park edilmiş. Böylelikle aracı çıkarmak daha kolay.
Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün.
Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk.
Japonlar o kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar.
Menünün sahte kopyalarını gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz.
ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var.
İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu.
İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa.
Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor.
Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor.
Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz.
Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi.
Japonya'da taze yumurta satılan otomat.
Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.
Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar.
Doğal afetlerin sıkça yaşandığı Japonya'da yine çok farklı bir tasarıma imza atıldı.
Japon tasarım firması Nendo ve Sugita Ace üretimi olan hayat kurtaran yeni ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Birden fazla parçası olan bu tüp herhangi bir afet sırasında hayat kurtarmaya odaklı.
Boyutları bir şemsiyeden daha küçük olan tüpün içinde bir insanın acil ihtiyaç duyacağı her şey var.
Oldukça kullanışlı ve şık görünen tüpün içinde şarj aletinden, küçük makaslara kadar pek çok şey var.
İsmi “Minim+Aid” olan bu kit, 5 cm'lik bir çapa sahip.
Hayat kurtaran bu boru su geçirmiyor ve sel durumunda su üzerinde kalmanızı sağlıyor.
Tüpün içinde bir düdük, radyo, yağmurluk, fener, içme suyu ve ilk yardım kiti bulunuyor.
Bu masaj aleti karpal tünel sendromunu engellemek için yani yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle elleri olumsuz etkileyen bir rahatsızlık için icat edildi.
Kedi patisine benzeyen bu aletin ismi: Kedi gücü masajı. Genellikle boyun ve omuz bölgesinin masajı böyle yapılıyor.
Kafadaki sinir uçlarını etkileyem bu alet, gün içindeki sinir gerilmelerini rahatlatıyor. Normal tarakla da aynı masaj yapılabilir.
Omuz, sırt ve boyun için masaj yapan yastık.
Kafada ağrıyan bölgelere titreşimle masaj yapan alet.
Titreşimli ayak masaj aleti.
Bu masaj topları sadece erkekler için tasarlanmış.
El ve ayak parmaklarını rahatlatan pamuklu çorap.
Doğadan gelen mucize, yüzde salyangoz dolaştırmak. Salyangozlar yüzde dolaşırken kan dolaşımını hızlandırıyorlar.
Geleneksel yöntem: Bardak çekme...
Japon tasarımcı Mao Yamamoto'nun tasarımı olan bu küçük köpekler işe yaramıyor gibi dursa da durumun aslı öyle değil.
Bu küçük köpek şeklindeki kulak tıkaçları gürültüyü azaltma, duşta su kaçmasını engellemek gibi şeylerde kullanılıyor.
Klasik kulak tıkaçlarının yanı sıra daha eğlenceli görüntüsü olan tıkaçlar sanki insanın kulakları arasında uzun bir köpek varmış izlenimi de yaratıyor.
Japonlar duşta akıllı telefon kullanımını kolaylaştırmak için küvete yerleştirilebilen, 'banyo hava yastığı'nı icat etti.
Bilinen hava yastığını farklı şekilde dizayn eden Japonlar bu ürüne'Akıllı Telefon Tutucu Hava Yastığı' ismini verdi.
Şişirilip kullanılan, küvete yerleştirilebilen hava yastığı fonksiyonuyla rahatlık sağlarken aparatı sayesinde akıllı telefon kullanımına da olanak sağlıyor.
Akıllı telefon su geçirmez kılıfın içinde olduğundan herhangi bir endişe duymadan kullanıma müsade ediyor.
Ayrıca hava yastığının kol uzunluğunu kişi kendine göre ayarlayabiliyor.
Üstelik bu hava yastığı sadece küvette değil yatarken de kullanılabiliyor.
Kulak tıkaçlı küpe
Arka cepleri el bezi olan pantolon
Göz damlası gözlüğü
Portakal soymak için metal tırnak
Parmak kesmeyi engelleyici el
Uyku kaskı
Süpürgeli terlik
Tuvalet kağıdı başlık
Soğutuculu chop stick
Kaşıntının yerini göstermek için tişört
Kulak kamerası
Tüm vücudu kaplayan şemsiye
Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye...
Uyku kapsüllerinden oluşan ve morgu andıran bu oteller Japonya'da kullanılıyor.
Japonlar için zaman çok önemli ve su doldururken zamandan kazanmayı amaçlayan bir sürahi...
Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.
Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.
Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak.
Tırnağına öncesinde yapıştırılan kod sayesinde kişinin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
Barkodlar, akıllı telefonlarda bulunan QR kod okuyucu ile okutulabiliyor.
Bir Japon firmanın geliştirdiği uygulama, telefonlara yüklendiği anda etrafınızda boşta olan tuvalet olduğunda size haber veriyor. Böylece gittiğiniz herhangi bir yerde tuvalet dolu mu boş mu tahminlerini yürütmeye gerek kalmıyor!
Uygulama aynı zamanda 30 dakikadır aralıksız meşgul olan tuvaletleri de bildiriyor. Bu da tuvalette olası kazalar konusunda dışarıdaki kullanıcıları uyarıyor. Sistem tuvalet kapılarındaki sensörü kullanıyor ve doluluğu tespit ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.