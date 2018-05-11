Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya düşme hattında giren Gençlerbirliği'nin kümede kalması sadece kazanmasına değil, rakiplerinin de puan kaybetmesine bağlı.
Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamadı.
Ligde hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan ancak deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 33. haftaya, düşmesi kesinleşen Kardemir Kardemir Karabükspor'un üstünde 30 puanla 17. basamakta girdi.
Sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra çıktığı Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Gençlerbirliği, yarın oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında puan kaybederse 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda edecek.
GALİBİYET DE YETMEYEBİLİR
Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'dan alacağı muhtemel galibiyet de Süper Lig'de kalmasına yetmeyebilir.
Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda 33. hafta sonunda puanını 33'e çıkaracak kırmızı-siyahlılar, düşmeme mücadelesi veren diğer takımların alacağı sonuçlara göre sezonun son haftasına umutlarını taşıyabilecek.
Kırmızı-siyahlı takımla birlikte ligde kalma mücadelesi veren başkentin diğer temsilcisi 33 puanlı Osmanlıspor da kritik maçlar oynayacak.
Başkente bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Osmanlıspor, sezonun son haftasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak.
Mor-sarılıların üstündeki 35 puanlı Atiker Konyaspor ise bu hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konya ekibi sezonu İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Akhisarspor ve Alanyaspor'un da düşme olasılığı var
Ligde 36'şar puanlı ekiplerden 14. sıradaki Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. sıradaki Aytemiz Alanyaspor'un da matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisar temsilcisi, Kayserispor, Alanya ekibi de Demir Grup Sivasspor deplasmanlarında kazanarak son hafta öncesi ligde kalmayı garantilemeye çalışacak.
Akhisarspor sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor'u, Alanyaspor ise ligdeki diğer Antalya temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren kesintisiz yer alan Gençlerbirliği ise son hafta, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçıyla İlhan Cavcav Sezonu'nu tamamlayacak.
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