2017-2018 sezonunda hanesine yazdırdığı 33 puanın 12'sini Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan alan, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine karşın deplasmanda sadece 1 müsabaka kazanabilen kırmızı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, 2016-2017 sezonunu 8. sırada tamamlayan teknik direktör Ümit Özat ile yola devam etti.

Özat ile sezona hazırlanan ve kadro planlamasını yapan kırmızı-siyahlılar, ligin 3. haftasının ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak Mesut Bakkal ile anlaştı.

Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim, 10 haftanın ardından tecrübeli teknik adamın görevine son vererek yeniden takımı Ümit Özat'a teslim etti.

Ümit Özat görevdeyken biri ara olmak üzere 3 transfer dönemi geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu süreçte 12'si yabancı futbolcu olmak üzere 24 transfer yaptı.

Kadroya yaptığı takviyelerden katkı alamayan başkent kulübü, sezonu 8 galibiyet ve 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 17. sırada tamamladı ve Süper Lig'e tutunamadı.

Deplasmanda sadece küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenebilen kırmızı-siyahlılar, 37 gol atarken kalesinde 54 gol gördü.

SKULETIC 8 GOLLE TAMAMLADI

Gençlerbirliği'nin bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Sırp forvet Petar Skuletic oldu.

Skuletic, kırmızı-siyahlı formayla görev yaptığı bin 733 dakikada 8 gol kaydetti. Bin 428 dakika oynayan Elvis Manu ile bin 102 dakika görev alan Jailton Paraiba ise 4'er kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon devre arasında kadroya dahil edilen Stephane Sessegnon 3, takım kaptanı Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Ahmet İlhan Özek, Alper Uludağ, Serdar Özkan ve Çaykur Rizespor'a verilen Vedat Muric 2'şer, Marko Milinkovic, Dialo Guidileye ve Ahmet Oğuz ise 1'er gol attı.

EN İSTİKRARLISI KALECİSİ HOPF

Başkent ekibinde geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kaleci Johannes Hopf, en fazla sahada kalan isim oldu.

Ligde 33 maçta görev yapan İsveçli kaleci, sadece son hafta kaleyi altyapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş'a verdi.

Hopf, kalede 2 bin 970 dakika yer alarak takımın en istikrarlı futbolcusu olurken, deneyimli kaleciyi 28 maçta oynayarak 2 bin 520 dakika sahada kalan Belaruslu defans oyuncusu Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi (2 bin 498) ve Ahmet Oğuz (2 bin 242) takip etti.

SADECE SESSEGNON

Başkent ekibinin devre arasında kadroya yaptığı 4 takviyeden sadece Stephane Sessegnon beklenen katkıyı verdi.

Attığı 3 gol ve ortaya koyduğu performansla kırmızı-siyahlı taraftarların beğenisini kazanan Beninli futbolcu, bin 439 dakika sahada kaldı.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan geri alınan Aydın Karabulut 623, Florentin Pogba 611, Deniz Yılmaz ise sadece 286 dakika forma giyebildi.

6 KIRMIZI, 84 SARI KART

Gençlerbirliği'nde bu sezon 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Petar Skuletic, Zeki Yavru, Murat Duruer ve Tokelo Rantie, kırmızı kart gören futbolcular oldu.

Kırmızı-siyahlılarda Palitsevich 10, Ahmet Oğuz ve Jailton 8, Uğur Çiftçi ve Scekic 6, Luccas Claro, Kamal Issah ve Zeki Yavru 5, Dialo Guidileye ve Alper Uludağ 4, Khalili ve Manu 3, Hopf, Sessegnon, Pogba, Ousmane N'Diaye ve Murat Duruer 2, Skuletic, Ahmet İlhan, Milinkovic, Serdar Özkan, Deniz Yılmaz, Vedat Muric ve Halil İbrahim Pehlivan 1'er sarı kart gördü.

OYUNCULAR MAÇ SAYISI SÜRE SARI KART KIRMIZI KART GOL PER JOHANNES HOPF 33 2970 2 0 0 SIARHEI PALITSEVICH 28 2520 10 0 0 UĞUR ÇİFTÇİ 28 2498 6 0 2 AHMET OĞUZ 29 2242 8 1 1 ALEKSANDAR SCEKIC 24 2011 6 1 2 ABDUL RAHMAN KHALILI 28 1977 3 0 2 LUCCAS CLARO DOS SANTOS 21 1767 5 0 0 PETAR SKULETIC 27 1733 1 1 8 ZEKİ YAVRU 21 1667 5 1 0 STEPHANE SESSEGNON 16 1440 2 0 3 ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU 24 1427 3 0 4 AHMET İLHAN ÖZEK 19 1266 1 0 2 JAILTON LOURENÇO DA SILVA 17 1100 8 0 4 DIALO SAMBA GUIDILEYE 18 990 4 0 1 ALPER ULUDAĞ 14 967 4 0 2 OUSMANE CARDINAL NDIAYE 10 900 2 0 0 KAMAL ISSAH 19 869 5 0 0 MARKO MILINKOVIC 15 763 1 0 1 AYDIN KARABULUT 13 623 0 0 0 PEILE FLORENTIN POGBA 8 613 2 0 0 SERDAR ÖZKAN 10 578 1 0 2 VEDAT MURIC 13 534 1 0 2 MURAT DURUER 10 488 2 1 0 TOKELO ANTHONY RANTIE 6 367 0 1 0 DENİZ YILMAZ 7 286 1 0 0 RAHMETULLAH BERİŞBEK 4 216 0 0 0 YILDIRIM MERT ÇETİN 2 180 0 0 0 HALİL İBRAHİM PEHLİVAN 4 163 1 0 0 İLKER KARAKAŞ 5 126 0 0 0 MEHMET TAŞ 2 96 0 0 0 TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ 1 90 0 0 0 ÖMER AKYÖRÜK 0 0 0 0 0 ÖMER ALPER TATLISU 0 0 0 0 0 ORHAN ŞAM 0 0 0 0 0 NİHAT ŞAHİN 0 0 0 0 0 MELİHŞAH ASLAN 0 0 0 0 0 BERAT TOSUN 0 0 0 0 0 NUMAN SOYSAL 0 0 0 0 0 COSMIN GABRIEL MATEI 0 0 0 0 0