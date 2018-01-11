Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'da top koşturan futbolcu İlhan Depe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, Karabükspor'da forma giyen futbolcu İlhan Depe'yi 2 buçuk yıllığına renklerine bağladı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kardemir Karabükspor formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

RESMİ AÇIKLAMA

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden, "İlhan Depe Kasımpaşamız'da" başlığı ile yayınlanan açıklama şöyle:

"Kardemir Karabükspor takımının formasını giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe, kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

İlhan Depe Kimdir?

Bursaspor altyapısında yetişen İlhan Depe, başta sol kanat olmak üzere her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine Şanlıurfaspor’da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla İnegölspor, Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor’da forma giydi. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asist kaydeden İlhan Depe, tek golünü Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü'ne attı.