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Kültür-Sanat

İlhan Koman'ın Akdeniz Heykeli artık Taksim'de

Heykeltıraş İlhan Koman'ın eseri Akdeniz Heykeli'nin yeni yeri Taksim oldu

13 Eylül 2017 Çarşamba, 16:37:09

Heykeltıraş İlhan Koman'ın Akdeniz Heykeli adlı eseri artık Taksim'de yer alacak. Usta heykeltıraş İlhan Koman'ın ellerinden çıkan Akdeniz Heykeli, tam 4 ton ağırlığında ve 112 demiz levhanın bir araya gelmesinden oluşuyor. 

Sevgi ve kuçaklaşmayı simgeleyen Akdeniz Heykeli, yıllarca İstanbul'un simge anıtlarından biri oldu. Akdeniz Heykeli, üç yıl önce İsrail'e yönelik protestolar sırasında zarar görmüştü. Şimdi ise Akdeniz Heykeli, Taksim'deki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının 3. katında İstiklal Caddesi'nden görülebilecek bir konumda.

AKDENİZ HEYKELİ, İSTİKLAL CADDESİ'NE TAŞINDI
Türkiye'nin önemli heykeltıraşlarından İlhan Koman'ın eserlerinden Akdeniz Heykeli, İstiklal Caddesi'ne taşındı. Üç yıl önce İsrail protestosunda kırılan Akdeniz Heykeli, Galatasaray Meydanı'ndaki yeni yerine konuldu.

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