Heykeltıraş İlhan Koman'ın Akdeniz Heykeli adlı eseri artık Taksim'de yer alacak. Usta heykeltıraş İlhan Koman'ın ellerinden çıkan Akdeniz Heykeli, tam 4 ton ağırlığında ve 112 demiz levhanın bir araya gelmesinden oluşuyor.

Sevgi ve kuçaklaşmayı simgeleyen Akdeniz Heykeli, yıllarca İstanbul'un simge anıtlarından biri oldu. Akdeniz Heykeli, üç yıl önce İsrail'e yönelik protestolar sırasında zarar görmüştü. Şimdi ise Akdeniz Heykeli, Taksim'deki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının 3. katında İstiklal Caddesi'nden görülebilecek bir konumda.