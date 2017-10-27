İlhan Mansız geri dönüyor!

Şenol Güneş'in yanına yardımcı geliyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tamer Tuna’nın Göztepe’yle anlaşmanın ardından yardımcı antrenör istemeyen Şenol Güneş’in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.

Fakat gelecek sezon deneyimlik teknik adamın yükünü hafifletmek isteyen yönetimin mutlaka Şenol Güneş’in yanına birini getirmek istediği öğrenildi. Yöneticiler arasında, Fikret Orman’ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin konuşulduğu belirtildi.

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