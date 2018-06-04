Sözcü'nün haberine göre, Beşiktaşlı eski futbolcu İlhan Mansız, sevgilisi Celina Vittoria ile birlikte ilk kez el ele görüntülendi. Uzun bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle Nişantaşı’nda görüntülen İlhan Mansız’ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

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