Ilıman iklim insanları daha 'dost canlısı' olabilir!

Araştırmacılar, ortalama 22 derece hava sıcaklığına sahip yerlerde yaşayanların daha "sosyal" ve "dost canlısı" olabileceğini öne sürdü.

Avustralya, ABD, Çin ve İngiltere'den bilim insanlarınca yürütülen araştırmaya farklı ülkelerden 1,6 milyondan fazla kişi katıldı.

AA'nın haberine göre; çalışmada katılımcılara online kişilik testleri yapıldı. Daha sonra bu kişilerin yaşadıkları bölge ve test sonuçları karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, yıllık ortalama 22 derece sıcaklığa sahip bölgelerde yaşayan kişilerin "uyumlu, sosyal, insaflı ve yeni deneyimlere açık" gibi kişisel özelliklere sahip olabilecekleri saptandı.

"ILIMAN İKLİM İNSANI DAHA ÇOK SOSYALLEŞİYOR"

Araştırmayı değerlendiren Avustralya'daki Melbourne Üniversitesinden Prof. Samuel Gosling, yaptığı açıklamada daha ılıman iklimlerde yaşayanların dışarı daha sık dışarı çıktıklarını ve daha fazla sosyalleştiklerini ifade etti.

Gosling, bulguların soğuk ve sıcak ülkelerde yaşayanların farklı kişisel özelliklere sahip olmasının anlaşılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.

avustralya

abd

çin

ingiltere

Melbourne Üniversitesi

Prof. Samuel Gosling

Nature Human Behaviour

dost canlısı

Ilıman iklim